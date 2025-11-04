کسب رتبه برتر برای ایران در نمایشگاه فرهنگ و غذای مالزی

به گزارش ایلنا، دانشگاه یو ام مالزی (UM) به مناسبت میزبانی آسه آن (کشورهای جنوب شرق آسیا)، میزبان 45 کشور جهان برای حضور در نمایشگاه و جشن‌های سنتی ملل بود.

از این برنامه سه روزه که در قالب نمایشگاه ملل در هفته بین‌الملل دانشگاه یوام مالزی برگزار شد، بیش از 10 هزار نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه یوام مالزی و دیگر دانشگاه‌ها و برخی از شخصیت‌ها و مقامات کشور مالزی و سفرای کشورهای اسلامی و دیگر کشورها بازدید کردند.

در مراسم پایانی که زامبری عبدالقادر، وزیر آموزش عالی کشور مالزی، برخی از سفرای کشورها و دیگر شخصیت های مالزیایی حضور داشتند، اساتید و دانشجویان ایرانی مقیم مالزی به سرپرستی خانم عادله عاصمی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، غرفه ایران را راه اندازی کردند.

حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی ضمن حضور در محل برگزاری فستیوال فرهنگ و غذای دانشگاه یوام مالزی از غرفه ایران بازدید و با اساتید و دانشجویان ایرانی مقیم مالزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهای هند، اندونزی، قزاقستان، ژاپن و بنگلادش و میان 45 کشور شرکت کننده در این فستیوال، موفق به کسب رتبه برتر شد و خانم عادله عاصمی، استاد دانشگاه یوام مالزی، دارای دکترای هوش مصنوعی، این جایزه را در مراسم اختتامیه دریافت کرد.

این موفقیت چشمگیر، بار دیگر توانمندی ایران در ارائه هنرهای دستی، میراث فرهنگی غنی و البته غذاهای اصیل خود در سطح بین‌المللی را به اثبات رساند.

انتهای پیام/