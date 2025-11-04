خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت روز دانش‌آموز برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت روز دانش‌آموز برگزار می‌شود
کد خبر : 1709446
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با برپایی مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و هنری، میزبان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و هنرمندان خواهد بود. این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و بازخوانی نقش نسل نوجوان در دفاع مقدس طراحی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علیرضا عسگری، معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اعلام این خبر گفت: «در آستانه روز دانش‌آموز، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان رویدادهای متنوعی است که با محوریت معرفی نقش و جایگاه دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه طراحی و اجرا می‌شود.»

وی با اشاره به نخستین برنامه این ایام افزود: «نمایشگاه دیجیتال عکس فرزندان ایران با تصاویری از شهدای دانش‌آموز دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، از ۱۳ تا ۲۸ آبان‌ماه در گالری دیجیتال فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا می‌شود. این نمایشگاه فرصتی است برای بازخوانی خاطرات رشادت و ایثار نوجوانانی که با روحیه‌ای مثال‌زدنی از وطن دفاع کردند.»

عسگری در ادامه از برگزاری رویداد فرهنگی – هنری از نیمکت تا خاکریز از ۱۷ تا ۲۸ آبان ماه خبر داد و گفت: «در این برنامه که با حضور دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم برگزار خواهد شد، شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف موزه، در مجموعه‌ای از اجراهای فرهنگی، هنری و نمایشی با محوریت مفاهیم انقلاب اسلامی، ایثار و مقاومت حضور خواهند یافت. هدف از این رویداد، پیوند میان هویت دانش‌آموزی و روح مقاومت است.»

معاون فرهنگ و ارتباطات موزه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «رویداد هنری کوچه شهر ایران نیز با محوریت اتحاد مردم ایران و دفاع مقدس ۱۲ روزه، روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه در محوطه موزه برگزار می‌شود. در این برنامه، جمعی از نقاشان برجسته کشور در کنار معلمان، خانواده‌ها و دانش آموزان هنرمند به خلق آثار هنری در قالب کارگاه نقاشی خواهند پرداخت.»

عسگری در پایان تأکید کرد: «موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تلاش دارد تا با برگزاری برنامه‌های متنوع در مناسبت‌های ملی، زمینه‌ی آشنایی نسل جوان با ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را فراهم کرده و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در تداوم فرهنگ مقاومت را تقویت کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ