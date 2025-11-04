به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، علیرضا عسگری، معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اعلام این خبر گفت: «در آستانه روز دانش‌آموز، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان رویدادهای متنوعی است که با محوریت معرفی نقش و جایگاه دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه طراحی و اجرا می‌شود.»

وی با اشاره به نخستین برنامه این ایام افزود: «نمایشگاه دیجیتال عکس فرزندان ایران با تصاویری از شهدای دانش‌آموز دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، از ۱۳ تا ۲۸ آبان‌ماه در گالری دیجیتال فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا می‌شود. این نمایشگاه فرصتی است برای بازخوانی خاطرات رشادت و ایثار نوجوانانی که با روحیه‌ای مثال‌زدنی از وطن دفاع کردند.»

عسگری در ادامه از برگزاری رویداد فرهنگی – هنری از نیمکت تا خاکریز از ۱۷ تا ۲۸ آبان ماه خبر داد و گفت: «در این برنامه که با حضور دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم برگزار خواهد شد، شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف موزه، در مجموعه‌ای از اجراهای فرهنگی، هنری و نمایشی با محوریت مفاهیم انقلاب اسلامی، ایثار و مقاومت حضور خواهند یافت. هدف از این رویداد، پیوند میان هویت دانش‌آموزی و روح مقاومت است.»

معاون فرهنگ و ارتباطات موزه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «رویداد هنری کوچه شهر ایران نیز با محوریت اتحاد مردم ایران و دفاع مقدس ۱۲ روزه، روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه در محوطه موزه برگزار می‌شود. در این برنامه، جمعی از نقاشان برجسته کشور در کنار معلمان، خانواده‌ها و دانش آموزان هنرمند به خلق آثار هنری در قالب کارگاه نقاشی خواهند پرداخت.»

عسگری در پایان تأکید کرد: «موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تلاش دارد تا با برگزاری برنامه‌های متنوع در مناسبت‌های ملی، زمینه‌ی آشنایی نسل جوان با ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را فراهم کرده و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در تداوم فرهنگ مقاومت را تقویت کند.»

