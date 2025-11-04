به گزارش ایلنا، به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید مطهری نشست علمی رونمایی و نقد کتاب فلسفه تطبیقی پل ماسون_اورسل؛ بررسی مبادی و مبانی فلسفه تطبیقی (با تاکید بر کتاب فلسفه تطبیقی اورسل) برگزار می شود.

این نشست با حضور نویسندگان این اثر دکتر قاسم پورحسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر زهرا حاجی شاه‌کرم نویسنده و پژوهشگر و ناقدین آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد و دکتر محمد حسن یعقوبیان برپا می شود.

نشست یادشده چهارشنبه ۱۴ آبان ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، مدرس شهید دهقان برگزار می شود.

