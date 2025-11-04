به گزارش ایلنا، این دیدار یکی از بازی‌های مهم این فصل محسوب می‌شود و پخش زنده آن با گزارش عادل فردوسی‌پور از طریق آپارات اسپرت برای مخاطبان ایرانی در دسترس خواهد بود.

تقابل تاریخی دو تیم نیز همیشه از جذابیت‌های خاصی برخوردار بوده است. رئال مادرید در سال‌های اخیر معمولاً عملکرد بهتری در برابر لیورپول داشته و در چند فصل گذشته نیز موفق به شکست این تیم در مراحل مختلف لیگ قهرمانان شده است. با این حال، بازی در آنفیلد همیشه شرایط خاص خود را دارد و لیورپول امیدوار است با حمایت هوادارانش بتواند این روند را تغییر دهد.

این دیدار می‌تواند تعیین‌کننده جایگاه دو تیم در جدول گروهی باشد و برای هفته های پایانی سرنوشت تیم صعودکننده را مشخص کند.

