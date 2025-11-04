خبرگزاری کار ایران
صابر قدیمی مطرح کرد:

ظرفیت‌های ادبیات برای توسعه مفهوم نیکوکاری

صابر قدیمی شاعر و طنزپرداز معتقد است ادبیات بستر مناسبی برای توسعه مفهوم خیر و نیکوکاری در جامعه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صابر قدیمی (شاعر و طنزپرداز) به بهانه برگزاری دومین جشنواره ادبی خیر ایران درباره ویژگی‌های شعر نیکوکارانه که موضوع محوری این رویداد است، بیان کرد: به شخصه به حکایتی از ابوسعید ابوالخیر خیلی اعتقاد دارم. ماجرای زمانی که قرار بود او در مسجد بزرگی به منبر برود و غلامی که همیشه همراهی‌اش می‌کرد، از همه حاضران در مسجد خواست تا یک قدم از جایی که نشسته‌اند جلوتر بروند. ابوسعید ابوالخیر بعد از سخنانش گفت همه انبیا و اولیا آمده‌اند تا همین یک جمله را به ما بگویند؛ هرکسی یک قدم در زندگی‌اش جلوتر برود. همین یک قدم منجر به بزرگترین اتفاقات و نتایج نیک خواهد شد.

او ادامه داد: در طنز نیز طنزپرداز نگاه و دغدغه اصلاح اجتماعی دارد و با زبان طنز نکوهش و نقدی انجام می‌دهد که منجر به بهبودی خواهد شد. او با نگاه انتقادی خود به آنچه که نقد کرده است، کمک خواهد کرد.‌ کار خیر گاهی با گفتن "بله" و گاهی با "نه" رخ می‌دهد. برای مثال برخی گوشه نشین‌ها که کاری ازشان برمی‌آید با "بله" گفتن می‌توانند کار خیر کنند و عده‌ای با گفتن "نه"؛ مثل برخی از مسئولین!

قدیمی خاطر نشان کرد: این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم در لحظه‌های زندگی‌مان چطور در مسیر خیر قدم برداریم. این خیر و نیکی می‌تواند به واسطه شعر و داستان و ترانه و قالب‌های ادبی دیگر نیز رخ خواهد داد که البته جشنواره ادبی خیر ایران در این راه گام برداشته است و ادبیات می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه مفهوم خیر و نیکوکاری در جامعه ایرانی باشد.

