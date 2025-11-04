روزهای پایانی فیلمبرداری «گلوریا»/ محمدحسین لطیفی جلوی دوربین رفت
تولید فیلم سینمایی «گلوریا» در تهران به روزهای پایانی خود رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلمبرداری این اثر به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی بابک برجسته طی چند روز آینده در لوکیشنی واقع در میدان تجریش به پایان میرسد. تدوین فیلم نیز توسط کاوه ایمانی که از اواسط فیلمبرداری آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.
فیلمنامه «گلوریا» بر اساس طرحی از زندهیاد علی برجسته نوشته شده و روایتگر داستان زنی جوان است که پس از شکست در ازدواج نخست خود، این بار با مردی به نام نیما ــ که بیست سال از او بزرگتر است ــ ازدواج میکند. با آغاز حملات موشکی اسرائیل و وقوع جنگ دوازدهروزه، زندگی او وارد مسیری تلخ و غیرمنتظره میشود.
در این فیلم، کامران تفتی، السا فیروزآذر، محمدرضا داودنژاد، مهدی سلوکی، رضا فیاضی، سیروس کهورینژاد، سمیه حسینی، آرزو تاجنیا، افشین سنگچاپ، رضا بنفشهخواه، حمید خندان، فریبا ترکاشوند، نیما ساحلی و با هنرمندی بهمن دان به همراه جمعی از هنرمندان جوان ایفای نقش کردهاند.
همچنین محمدحسین لطیفی، کارگردان شناخته شده سینما و تلویزیون، در نقش یک جراح زیبایی مقابل دوربین رفته است.
از دیگر عوامل اصلی «گلوریا» میتوان به مشاور کارگردان: محمدحسین لطیفی، مجری طرح: فریدون بخشایش، مدیر جلوههای ویژه: عباس شوقی، مدیر تولید: منیژه فرجی، مدیر فیلمبرداری: رحیم بشارت، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، طراح صحنه و لباس: شیرین بوریاییدوست، موسیقی متن و رهبر ارکستر: امیر شاهرخی، مدیر برنامهریزی و سرپرست گروه کارگردانی: معین سعیدی، دستیار اول کارگردان: محمدجواد بلقدر، دستیار دوم کارگردان: مهدی ناظمی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، منشی صحنه: عسل روستایی، دستیار تهیه: هادی یاس، پشتیبانی فنی: امیر اشکخونی و مدیر تدارکات: امیرهوشنگ حسینی اشاره کرد.