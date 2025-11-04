روایتی از امید، زندگی و شهادت «زهرا شمس بخش» در شبکه‌ مستند

به گزارش ایلنا، این اثر مستند، با بهره‌گیری از تصاویر و ویدیوهای آرشیوی، روایتگر زندگی و شهادت زهرا (نجمه) شمس‌بخش است؛ دختری جوان، پرانرژی و تلاشگر که در بامداد ۲۳ خرداد در جریان حمله‌ی رژیم صهیونیستی به مجتمع «اساتید سرو» در سعادت‌آباد تهران به شهادت رسید. در این حمله، بنا بر گزارش‌ها، ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند. از میان جان‌باختگان مجتمع «اساتید سرو»، نام‌هایی چون رایان قاسمیان (نوزاد دو ماهه) و باران اشراقی (کودک ۹ ساله) نیز ذکر شده که تأکیدی تلخ بر حضور غیرنظامیان و کودکان در جمع قربانیان است.

«زهرا: یک روایت شخصی» فیلمی تمام‌آرشیوی است که بیشتر تصاویر آن از عکس‌ها و ویدیوهایی تشکیل شده است که خود شهید زهرا شمس‌بخش در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام منتشر کرده بود. همچنین در این فیلم مستند از آرشیو خانوادگی و تصاویر گردآوری شده از دوستان نزدیک او نیز استفاده شده است. در کنار این مواد تصویری، گروه سازنده با استفاده از گفتار متن و طراحی روایت کوشیده‌اند زندگی، دغدغه‌ها و منش اجتماعی این دختر جوان را بازخوانی کنند. دختری با روحیه‌ی ورزشکاری، طبیعت‌دوست و فعال در کارهای مدنی که حضور پررنگی در جمع‌های دوستانه، فعالیت‌های اجتماعی و داوطلبانه داشت.

این فیلم با نگاهی انسانی، مسیر زندگی زهرا را از کودکی دنبال می‌کند و از خلال قاب‌هایی که او خود از زندگی روزمره‌اش ثبت کرده است، به تصویری زنده از روحیه‌ی تلاشگر، اجتماعی و مثبت‌نگر او می‌رسد. زهرا شمس‌بخش نمادی از قربانیان بی‌دفاعی است که در میانه‌ی جنگ ۱۲ روزه، در برابر حملات هوایی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند.

«زهرا: یک روایت شخصی» تلاشی است برای بازآفرینی تصویری انسانی از یکی از قربانیان غیرنظامی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، و یادآوری اینکه هر نام در فهرست شهدا، داستانی از زندگی، امید و رویاهای ناتمام در خود دارد.

عوامل تولید این مستند عبارتند از: تهیه‌کننده: فاطمه بوربور، کارگردان: محسن رضازاده و پارسا گیلانی، نویسنده‌ی گفتار متن: عبدالله نظری، گوینده‌ی گفتار متن: حانیه یوسفیان، تدوینگر: محسن رضازاده، پژوهشگر و مدیر تولید: محمدهادی حاجیان و مجری طرح و صداگذار: امیرعلی الماسی

براساس این گزارش، فیلم مستند «زهرا؛ یک روایت شخصی» امشب سه‌شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۲ و چهارشنبه، ۱۴ آبان، ساعت ۱۰ صبح از شبکه‌ی مستند سیما پخش می‌شود.

انتهای پیام/