پنجشنبه پانزدهم آبان ماه از آنتن شبکه چهار سیما پخش می شود؛
«کرگدن ها تنها سفر می کنند»؛ روایتی از دنیای اندیشه و هنر سید علی میرفتاح
یازدهمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «کرگدن ها تنها سفر می کنند» به روایت سلوک و زندگی فرهنگی و هنری سید علی میرفتاح، نویسنده و روزنامه نگار، طنزپرداز و نقاش برجسته کشور میپردازد که پنجشنبه پانزدهم آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۰ روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.
به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان این مستند گفت: این فیلم، فرصتی است برای معرفی یکی از چهرههای برجسته و چندبعدی فرهنگ ایران؛ استاد سید علی میرفتاح. او تنها یک نویسنده یا طنزپرداز نیست؛ وی با قلم و رنگ های خود، تجربههای انسانی و فرهنگی را به شکلی زنده و ملموس به مخاطب منتقل میکند. تلاش ما بر این بود تا این چهره را از عمق شخصیت و فلسفهی زیست وی به تصویر بکشیم.
وی افزود: در مسیر ساخت این مستند، با استاد میرفتاح و کسانی که سالها در کنار او بودهاند، گفتگوهای مفصلی داشتیم. چیزی که بیش از همه برایم جذاب بود، وسعت نگاه اوست و اینکه چطور طنز، ادبیات و نقاشی را به گونهای در هم میآمیزد که بر لب مخاطب نهتنها لبخند می نشاند، بلکه او را به تأمل درباره زندگی و جامعه وادار میکند. ما تلاش کردیم این پیچیدگیها را در قالب روایت تصویری به نمایش بگذاریم، بدون اینکه مخاطب را از لذت تماشای مستند محروم کنیم.
عباسی با اشاره به جنبههای بصری فیلم گفت: انتخاب نماها و رنگها برای ما اهمیت ویژهای داشت. نقاشیهای استاد میرفتاح به تنهایی روایتگر هستند و ما سعی کردیم این روایت را با روزمره و صحنههای مصاحبهها تلفیق کنیم. این کار باعث می شود که مخاطب نهتنها با آثار او آشنا شود، بلکه حس کند در کنار استاد و در همان مسیر فکری و هنری قدم میزند.
کارگردان مستند «کرگدن ها تنها سفر می کنند» تصریح کرد: در این فیلم تلاش کردم نشان دهم چگونه یک زندگی خلاقانه میتواند الهامبخش نسلهای بعد نیز باشد؛ چطور طنز و هنر میتواند با آموزههای اخلاقی و فرهنگی همزیستی کند. به همین دلیل، مصاحبهها و روایتها طوری طراحی شد که بیننده هم درگیر داستان شود و هم با عمق شخصیت استاد ارتباط برقرار کند.
عباسی در پایان درباره اهمیت ساخت این مستند گفت: ساخت فیلم «کرگدنها تنها سفر میکنند» بیش از هر چیز یک ضرورت فرهنگی و هنری است. جامعه ما نیاز دارد با مفاخر زنده خود آشنا شود، با کسانی که عمر خود را وقف دانش، هنر و فرهنگ کردهاند. این مستند نهتنها زندگی استاد میرفتاح را معرفی میکند، بلکه فرصتی است برای گفتوگو درباره ارزشهای فرهنگی، خلاقیت و معنای زندگی. امیدوارم بینندگان با دیدن این فیلم، با آثار استاد و با فکر و اندیشه او آشنا شوند و از وی الهام بگیرند.
گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجستهی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده میشود.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش و جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش میشود.