نمایشگاه هنری پژوهشی «مرقعِ فضائل» برگزار میشود
نمایشگاه هنریپژوهشی «مرقعِ فضائل» به مناسبت سالروز درگذشت حبیبالله فضائلی، برگزار میشود.
به گزارش ایلتا، به مناسبت سالروز درگذشت حبیبالله فضائلی، آیین نکوداشت و نمایشگاه هنری پژوهشی «مرقعِ فضائل» را ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
این نمایشگاه دربرگیرنده مجموعهای از آثار برجایمانده، از جمله قطعاتی در خطوط نستعلیق، ثلث، کوفی، نسخ، رقاع و خطوط تزیینی، همچنین طومارهای کتیبهنگاری، لوحهنویسی، ابزار کتابت و برگزیدهای از اسناد تاریخی و یادگارهای مکتوب هنرمند است.
حبیبالله فضائلی (۱۳۰۱-۱۳۷۶ش) روحانی، خوشنویس، شاعر، کاتب و پژوهشگر، نزد اساتیدی همچون محمدابراهیم فضائلی، میر محمدمهدی خلیقیپور، حسن زرینخط و علیاکبر کاوه تعلیم دید و شعبه انجمن خوشنویسان ایران را در اصفهان تأسیس کرد.
کتیبههای حرم امام رضا (علیه السلام) در مشهد، حرم حضرت زینب (سلام الله علیها) و حرم حضرت رقیه در سوریه، حرم عسکریین، حرم امام حسین (علیه السلام)، مسجدها و حسینیههای اصفهان، شیراز، اهواز و تهران به قلم او نگارش یافت و کتابهای «اطلس خط» و «قرآن کریم به کتابت فضائلی»، «گنجینة الاسرار» و «قصائد عمان سامانی» از آثار اوست.
علاقمندان میتوانند برای بازدید از نمایشگاه «مرقعِ فضائل» از ۱۷ الی ۲۲ آبان ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به آدرس تهران، اقدسیه، عزتالله انتظامی، بعد از چهارراه منجیل، بن بست عباس زاده، پلاک ۳ واحد ۲، نگارخانه ترانه باران مراجعه نمایند.