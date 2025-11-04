نمایش فیلم «جواز دفن» در آمریکا، انگلستان و ترکیه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فیلم، فیلم کوتاه داستانی «جواز دفن» به نویسندگی و کارگردانی هاشم علی‌اکبری در بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مریلند (Maryland Film Festival) آمریکا حضور خواهد داشت. این جشنواره از رویدادهای معتبر سینمای مستقل آمریکا است که آثار خلاقانه فیلم‌سازان برجسته و نوظهور جهان را همراه با نشست‌های تخصصی با حضور چهره‌های مطرح سینمای آمریکا جهت گفت‌وگو و تبادل تجربه به نمایش می‌گذارد. این جشنواره از ۵ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۴ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴) در سالن تاریخی SNF Parkway Theatre شهر بالتیمور برگزار می‌شود.

همچنین، فیلم «جواز دفن» در سی‌اُمین دورهٔ جشنواره بین‌المللی رود آیلند (Rhode Island International Film Festival)، یکی از جشنواره‌های معتبر موردتأیید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، موفق شد به مرحلهٔ نیمه‌نهایی (Semi-Finalist) این رویداد راه یابد.

این فیلم همچنین در جشنواره‌های The Bay International Film Festival (انگلستان) در ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴) و 5th Golden Bridge İstanbul Short Film Festival (ترکیه) در اکتبر ۲۰۲۵ (مهرماه ۱۴۰۴) پذیرفته شده است.

هم‌زمان با نمایش این فیلم در جشنواره‌های مختلف، از پوستر آن که توسط مهدی موسوی‌تبار طراحی شده رونمایی شد.

فیلم کوتاه «جواز دفن» به کارگردانی هاشم علی‌اکبری و تهیه‌کنندگی غزال مجتهدی و با حضور بازیگرانی همچون حمیدرضا محمدی، نوید لایقی‌مقدم، صحرا اسداللهی، ستاره حیدرآبادی، علی غیاثوند، توران رمضانی و با حضور امیر غفار منش و بازیگر خردسال: ماهتیسا پسندیده ساخته شده است.

پخش بین‌المللی فیلم توسط (پخش بین‌المللی فیلم معاصر) انجام می‌شود.

عوامل فیلم عبارت‌اند از: نویسنده و کارگردان: هاشم علی‌اکبری، تهیه‌کنندگان: غزال مجتهدی، هاشم علی‌اکبری، بازیگران: حمیدرضا محمدی، نوید لایقی‌مقدم، صحرا اسداللهی، ستاره حیدرآبادی، علی غیاثوند، توران رمضانی، با حضور: امیر غفار منش، بازیگر خردسال: ماهتیسا پسندیده، تدوین: حامد علی‌اکبری، دستیار تدوین: حدیث ملکی، مدیر فیلم‌برداری: کیوان شعبانی، دستیار یک فیلم‌بردار: هاشم قدمیاری، گروه فیلم‌برداری: مهدی افشاری، میلاد ابراهیمی، نسترن نصیری، مدیر روابط‌عمومی: علی زادمهر، صدابردار: عرفان رضایی، دستیار صدابردار: سپهر زنده‌رزم، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: علی غیاثوند، دستیار برنامه‌ریز و دستیار دوم کارگردان: سید ابوالفضل موسوی، منشی صحنه: مونا علامه، عکاس: مهیار ابراهیمی، فیلم‌بردار پشت‌صحنه: دنیا جهان منش، طراح گریم: میثم قراگزلو، مجری گریم: آنیتا حسین‌زاده منصور، کالریست: مهران جبلی، صداگذار: ندا محسنی، آهنگ‌ساز: بهزاد بختیاری، طراح صحنه: نسیم ملکی، مدیر صحنه: علی ذهبی، طراح لباس: زهره رحمانی، دستیار طراح لباس: معصومه شادی، طراح پوستر: مهدی موسوی‌تبار، مدیر تولید: حسین کشاورز، مدیر تدارکات: مهدی ناصح، همیار تدارکات: ساسان سالاری

