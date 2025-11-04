حضور «من از دست چپم متنفرم» در چند جشنواره بینالمللی
فیلم کوتاه «من از دست چپم متنفرم» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی عباس مهیاد پس از حضور موفق در چندین رویداد معتبر جهانی، به جمع آثار منتخب به ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم استار هند (India International Star Film Festival Awards - ISFFA) و دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه گوا (Goa Short Film Festival) راه یافت.
به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «من از دست چپم متنفرم» همچنین در فهرست آثار منتخب چند جشنواره دیگر از جمله ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم لوث (لوت) (Louth International Film Festival) در ایرلند (۵ تا ۷ سپتامبر)، هجدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم (The International Moving Film Festival) در مکزیک (۵ تا ۸ نوامبر)، دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه گوا در هند (۱۵ تا ۱۶ نوامبر) و ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه کلکته (International Kolkata Short Film Festival) (۲۰ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶) به نمایش درخواهد آمد.
فیلم کوتاه «من از دست چپم متنفرم» با بازی حنانه آجرلو، فریبرز اخلاقی و ملیکا نیکخواه اثری درام و روانشناسانه است که با نگاهی متفاوت به تقابل درونی انسان و هویت فردی میپردازد.
از دیگر عوامل این فیلم میتوان به این اسامی اشاره کرد:
مدیر فیلمبرداری:سعید کشیپور، تدوین: احسان واثق، طراحی و ترکیب صدا: عبدالرضا حیدری، آهنگساز: نوید دیوان، مدیر صدابرداری: فرشید کیوانمهر، صلاح رنگ و نور: فربد جلالی، چهرهپرداز:سیاوش روهنده، خواننده تیتراژ: MATTIN، مدیر تولید: هادی فتحاللهی، طراح صحنه: حمید بخشی، طراح لباس: عباس مهیاد، پوستر و تیتراژ:پژمان ابوالقاسمی، منشی صحنه: معصومه موسوی، عکاسان: زهرا اصغری، سینا رضاییوحید، مدیر تدارکات: جلال شعبانی نادر، دستیاران صحنه: امیر حیدری، سجاد گیلانی، همیاران تدارکات: پدرام سحرخیز، شهرزاد شیروانی، سینه موبیل: حسین جلالی، ابراهیم رهنما، با سپاس از کاظم ساقعلی، راضیه آقاحسینی،مهسا نیکخواه بهرامی، سمیه ترابی، رضا آجرلو، حمید نیکخواه بهرامی، آرش خزایی، امیرحسین صادقی، علی باقری، جواد کاظمی.
همچنین فیلمنامه بلند «هفت قطعه پراکنده از تخلیه روانی» نوشته عباس مهیاد نیز به دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه گوا راه یافته و مورد توجه داوران این رویداد قرار گرفته است.
حضور همزمان فیلم و فیلمنامه مهیاد در چند جشنواره بینالمللی، نشانهای از جایگاه روبهرشد سینمای مستقل ایران در عرصه جهانی و توجه فزاینده به آثار خلاقانه و شخصی فیلمسازان امروز و نوجوی کشور است.