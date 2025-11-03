در نشست خبری مطرح شد؛٫
«ایران جان» صداوسیما به خراسان جنوبی رسید/ استانی با ظرفیتهای ناشناخته/ تولید ۱۷۳۳ اثر برای این رویداد
نشست خبری ایران جان خراسان جنوبی ایران عصر امروز در مرکز روابطعمومی سازمان صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کیخا رییس مرکز استانهای صداوسیما در این نشست اظهار کرد: ما ایران را نشناختیم، ما کشوری دوستداشتنی داریم، مردمی درجه یک و استثنایی داریم، شاخصههایی که در بین ایرانیها هست هیچ جای دنیا پیدا نمیشود، در طول تاریخ سلحشوری، ظلمستیزی و موحد بودن ایرانیان، ایران را به کشوری متفاوت تبدیل کرده است. یکی از نقاطی که خیلی مغفول مانده خراسان جنوبی است، من میدانم این استان چه ظرفیتهایی دارد، بیش از نیمی از پدران علوم ایران از خراسان جنوبی هستند. مردم خراسان جنوبی در عین حال که مردمی کم توقع هستند قلههای زیادی را فتح کردهاند که ما نتوانستیم آنها را روایت کنیم. شهید کاظمی که در جنگ دوازده روزه به شهادت رسیدند با افتخار از اهالی یکی از روستاهای خراسان جنوبی هستند و پدر و مادرشان همچنان در یکی از روستاهای این استان زندگی میکنند. این استان در حوزه کشاورزی استانی سرآمد است و اگر بخواهم نقدی درون گفتمانی به خودمان وارد کنم باید بگویم ما خیلی تهرانزده هستیم. همانقدر که لنز دوربینمان در تهران متمرکز شده، باید این لنز را آنقدر باز کنیم که تصویری دقیق از ایران داشته باشیم. هیچگاه تلاش نکردهام و معتقد نیستم ایران جان برای یک معاونت در صداوسیما است.
وی افزود: امروز میبینم در هیئت دولت هم ایران جان نقل محافل شده است و شهردار تهران هم پیشنهاد دادند که تهران جان را برگزار کنیم و گفتم اگر منظور کل استان باشد حتما تهران جان خواهیم داشت. برای خراسان جنوبی دو ابتکار خوب که در استانهای دیگر نبود، وجود دارد. یکی از آنها رویداد فضای مجازی است که در این استان برگزار میشود.
وی افزود: امروز عدد و رقمها را که میبینم احساس میکنم مسیر درستی در پیش گرفتیم، با استان خوزستان حدود ۴۹ درصد مخاطب، بعد ایلام حدود ۵۳ درصد، اصفهان حدود ۶۵ درصد و فارس حدود ۶۲ درصد مخاطب داشتیم و در استانها میزان رضایت هم بالا بود. پیشتر ۶۳ یا ۶۴ درصد از مردم ایران اعلام کرده بودند ما خودمان را در رسانه ملی ندیدیم و امروز دارند خود را در تلویزیون میبینند.
کیخا تاکید کرد: سیصد بسته سرمایهگذاری آماده عملیات است، قراردادش آماده امضا است و هر کس بخواهد در این حوزه سرمایهگذاری کند، یک بسته در هدمتش قرار میگیرد و قرار است در این یک هفته در برنامههای مختلف درباره این سیصد بسته صحبت شود.
علیرضا آیینهدار مدیرکل مرکز صداوسیمای خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: این روزها خراسان جنوبی روزهای کار و تلاش را سپری میکند، مردم در جایجای استان روز خود را با برداشت زعفران شروع میکنند و در ادامه روز در باغات زرشک و انار مشغول کار و تلاش هستند. استان خراسان جنوبی جزو معدود استانهایی است که در چند محصول کشاورزی سرآمد است.
آیینهدار خاطرنشان کرد: چند ماهی است که صداوسیمای استان خراسان جنوبی مشغول کار و تلاش است، ایران جان خراسان جنوبی تبدیل به یک رویداد مردمی شده و از کل استان ۱۴ گروه مردمی در جریان تولیدات ایران جان تولید داشتند. ۴۳ گروه فقط سوژه و ایده فرستادند و ۹ شورای اندیشهورز تشکیل شده است. این رویداد بر اساس اسناد بالادستی تولید و پخش میشود، از نقطه شروع در استان است و در کل کشور ضریب میخورد و رویداد امیدآفرین و وحدتآفرین است. به رویدادی مردمی تبدیل شده و ما رویداد مردمی را در جمع مردم اجرا خواهیم کرد. موضوع بعدی لوکیشنها و محلهای اجرای برنامه در نقاط گردشگری و... است. به صورت ویژه یکی از نقاط وجه تمایز ایران جان در خراسان جنوبی توجه ویژه به هویت و نمادهای انقلاب اسلامی است.
وی افزود: تا کنون ۱۷۳۳ اثر در ساختارهای مختلف تولید شده است. ۱۹ رویداد در این ایام در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد که دو مورد آن بینالمللی است. در رویداد ایران جان خراسان جنوبی بستههای سرمایه گذاری آماده شده است و هماهنگیهای اولیه در استانهای مختلف انجام شده است.
کیخا نیز در بخش دیگر این نشست درباره پرداختن به شخصیتهای تاریخی اظهار کرد: ما هویت ایران را محدود به دوران معاصر نمیدانیم، هویت ایران را تاریخی و تمدنی میبینیم و محدود به دوران پس از انقلاب نیست هرچند که ما پس از انقلاب خیلی جهش پیدا کردیم. در خراسان جنوبی اماکنی تاریخی وجود دارند که در این رویداد معرفی میشوند.
در بخش دیگر این نشست آیینهدار اظهار کرد: در سند محتوایی که تهیه میشود چه عزیزانی که در قید حیات هستند چه عزیزانی که در قید حیات نیستند معرفی خواهند شد.
کیخا نیز درباره پرداختن به ظرفیتهای ناشناخته استانها خاطرنشان کرد: معمولا استانهایی مثل فارس و اصفهان را به شیراز و شهر اصفهان میشناسیم، ایران جان لنزش را بازتر کرد و قطعا همه ظرفیتهای استانها گفته نمیشود و تلاش این است که نمونهای از ظرفیتها مطرح شود. ایران جان در استانها در یک هفته تمام نمیشود و ایلام همچنان در هفته چند روز را به شهرهای مختلف اختصاص میدهد و انتهای سال گزارش خواهیم داد که رسیدگیهای رسانهای چه نتیجهای داشت.
سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: این رویداد تازه شروع کار است، میخواهیم بلاگرهای کشوری را دعوت کنیم. معتقدم اگر یک سال هم مستند درباره این استان ساخته شود ظرفیت وجود دارد. گرمترین نقطه کره زمین در این استان است، تاریکترین نقطه خاورمیانه برای ستارهشناسی منطقه سه قلعه است، خراسان جنوبی بهشت گنجینهها و فرصتهاست.
در ادامه این نشست کیخا خاطرنشان کرد: مساله ایران جان روایت استانها است. ما برای اینکه رسانههای مختلف استانها را روایت کنند، محدودیتی نداریم و تلاش میکنیم بستر را برای حضور استانها فراهم کنیم.
استاندار استان خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: در طی یک سال گذشته ۲۵ بومگردی جدید راهاندازی شده، یکی از زیرساختها بحث فعال کردن فرودگاهها است و روستاهایی که خالی از سکنه شده به دلیل بحث خشکسالی و عدم توجه به اشتغال است. ما امسال اعتبارات حوزه گردشگریمان بیش از پنجاه درصد افزایش خواهد داشت و مطمئن هستم در آیندهای نه چندان دور با برنامهریزیها زمینه جذب گردشگر فراهم خواهد شد.
آیینهدار درباره ساخت اثری درباره شهید رییسی اظهار کرد: ما چهار مستند رادیویی و تلویزیونی در همین رویداد ایران جان درباره شهید رییسی داریم. شبکه خراسان جنوبی چند سالی است که در تولید سریال ورود پیدا کرده و آخرین سریال این شبکه با عنوان «تجدیدنظر» از شبکهها پخش خواهد شد. موضوع بعدی این است که برای مفاخر هم طرحهایی را ارائه کردیم که اگر به نتیجه برسد ظرفیت لازم وجود دارد.
کیخا نیز تاکید کرد: طرح سریال شهید رییسی از استان خراسان رضوی ارائه شده و به دلیل ابعاد شخصیتی ایشان پژوهش طولانی شده و ساخت این اثر کمی کند پیش میرود و در حوزه پژوهش مشغول کار هستیم.