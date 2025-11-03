خبرگزاری کار ایران
«دیگرانِ عباس نعلبندیان» بررسی می‌‌شود

«دیگرانِ عباس نعلبندیان» بررسی می‌‌شود
کتاب «دیگرانِ عباس نعلبندیان» کاری از جواد عاطفه و عاطفه پاکبازنیا، بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا،  کتاب «دیگرانِ عباس نعلبندیان» کاری مشترک جواد عاطفه و عاطفه پاکبازنیا در ادامه سلسله نشست‌های دوشنبه‌های کتاب، بررسی می‌شود.

در هفدهمین نشست که روز دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می‌شود. جواد عاطفه نویسنده اثر، سید حسین رسولی و علی شمس در این رویداد حضور داشته و درباره وجوه مختلف این اثر سخنرانی می‌کنند.

این رویداد در خانه تمرین شمس به نشانی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، کوچه گودرز، بن‌بست اختصاصی، پلاک ۴ برگزار می‌شود و حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/
