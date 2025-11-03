پیشنهاد تدوین سند تحول دیجیتال گردشگری توسط اتاق بازرگانی ایران/ رونمایی از آواتار و هوش مصنوعی شاهنامه خوان ایران در تاجیکستان و دوبی

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در نشست با معاون اقتصادی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و فعالین بخش خصوصی صنعت گردشگری، مدیران شهرداری تهران و مالکین برخی پلتفرم های آنلاین گردشگری برگزار شد و سادینا آبایی، رییس کمیته نوآوری و هوش مصنوعی در این نشست اعلام کرد: موضوع تحول دیجیتال در تمام صنایع جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و صاحبان صنایع تلاش دارند با استفاده از ابزارهای نوین و فناوری های جدید کسب و کار خود را رونق بدهند.



او افزود: اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون گردشگری این اتاق با توجه به ورود هوش مصنوعی به تمامی فعالیت های جاری قرار است فعالیت های جدی در حوزه کسب و کار دیجیتال در حوزه گردشگری انجام دهد.



سادینا آبایی با تاکید بر توجه جدی ایجاد شده در سطح کشور برای استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای نوین تحول دیجیتال گفت: باید از اقدامات جزیره ای در حوزه استفاده از هوش مصنوعی در صنعت گردشگری خودداری کرد و اتاق بازرگانی ایران در تلاش است با انتشار سند تحول دیجیتال در حوزه گردشگری کشور تمام فعالین پراکنده در حوزه گردشگری کشور را که از هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال در حوزه گردشگری فعالیت می کنند یکپارچه کند.



رییس کمیته نوآوری و هوش مصنوعی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اعلام این که اتاق بازرگانی ایران در تلاش است با حضور در مسابقه جهانی شاهنامه خوانی در کشور تاجیکستان حضور خواهد یافت افزود: اتاق بازرگانی ایران قرار است در این جشنواره بین المللی که از سوی رییس جمهور تاجیکستان برگزار می شود هوش مصنوعی شاهنامه خوان خود را رونمای کند.



او افزود: همچنین قرار است آواتار هوش مصنوعی شاهنامه خوان ایران در مسابقه جهانی هوش مصنوعی دوبی رونمایی شود.



سادینا آبایی، گفت: هوش مصنوعی می تواند بازدهی اقتصادی صنعت گردشگری ایران را افزایش دهد و گردشگری دیجیتال می تواند علاوه بر درآمدزایی در صنعت گردشگری از شدت ایران هراسی نیز با استفاده از ابزارهای متاورس و هوش مصنوعی کم کند.



رییس کمیته نوآوری و هوش مصنوعی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر استفاده از این ابزارها در کاهش زمان سفر و برچیدن برخی بوروکراسی های اداری در حوزه پرواز و بلیت هواپیما و حمل و نقل گردشگری گفت: با ورود هوش مصنوعی عصر دولت الکترونیک به پایان رسیده و دولت دیجیتال در جهان شکل گرفته است و صنعت گردشگری ایران نیز برای عقب نماندن از تحولات عصر دیجیتال باید به استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای تحول دیجیتال اقدام کند.



گفتنی است، حاضرین در این نشست با تاکید بر اقدام مثبت اتاق بازرگانی ایران برای پیشنهاد تدوین سند تحول دیجیتال در حوزه گردشگری بر اهمیت تدوین این سند تاکید و بر موضوع همکاری جمعی برای نهایی شدن سند تحول دیجیتال گردشگری کشور که توسط اتاق بازرگانی ایران در حال تدوین است تاکید کردند.

