خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با هدف ارتقای ادبیات کشورمان؛

جایزه نقد ادبی پیرنگ برگزار می‌شود

جایزه نقد ادبی پیرنگ برگزار می‌شود
کد خبر : 1708849
لینک کوتاه کپی شد.

جایزه نقد ادبی پیرنگ به زودی برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند نقد خود را درباره ۴ اثر ادبی ساحره، قهوه‌چی چمن سلطان، هرروز به کام دزد است، بر در ۲ الی ۴ هزار کلمه نوشته و در قالب PDF به دبیرخانه پیرنگ ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  جایزه نقد ادبی پیرنگ به زودی برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند نقد خود را درباره ۴ اثر ادبی ساحره، قهوه‌چی چمن سلطان، هرروز به کام دزد است، بر در ۲ الی ۴ هزار کلمه نوشته و در قالب PDF به دبیرخانه پیرنگ ارسال کنند. 

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذرماه جاری بوده و حضور برای عموم آزاد است. 

آرش جواهری، دبیر این رویداد ادبی به ایلنا گفت: به ۴ اثر برگزیده جوایزی اهدا خواهیم کرد؛ دو اثر از ادبیات داخلی و دو اثر ترجمه. 

این پژوهشگر و منتقد ادبی افزود: کتاب‌های انتخاب شده همگی توسط نشر عینک به چاپ رسیده‌اند. در دوره‌های بعدی به تناسب نوع اثر و کیفیت آثار، از آثار منتشر شده توسط سایر انتشاراتی‌ها نیز کتاب‌هایی انتخاب خواهیم کرد. به این صورت که ۵۰ درصد از آثار سایر انتشاراتی‌ها و ۵۰ درصد شامل کتاب‌های چاپ شده توسط نشر عینک برای نقد انتخاب می‌شوند. 

او افزود: داوران این دوره از جایزه نقد ادبی پیرنگ شامل عنایت سمیعی از منتقدین برجسته کشور، لادن نیکنام که سابقه طولانی در حوزه ادبیات و مطبوعات دارد، کامران سلیمانی که سال‌هاست داور جایزه مهرگان است و علی شروقی از برندگان جایزه مهرگان و روزنامه‌نگار ادبی است. 

جواهری گفت: مجری این جایزه نشر عینک و پخش پیرنگ بوده اما اسپانسر مالی نیز دارند. 

او هدف از برگزاری این جشنواره را تاکید بر اهمیت نقد ادبی نام برد و گفت: جایزه نقد ادبی در ایران سابقه چندانی ندارد، تنها چندمرتبه این جایزه برگزار شده است آن‌هم در سال‌های دور. 

جواهری گفت: در آسیب‌شناسی ادبیات ایران به این نتیجه رسیدیم که یکی از معضلات ادبیات ما کمبود نقد خوب، علمی و سازمان‌یافته است. اگر نقد ادبی را پیگیری کنیم، ادبیات فارسی ارتقا خواهد یافت. ما برخلاف همگان که جایزه ادبی برگزار می‌کنند، تصمیم گرفتیم جایزه نقد ادبی برگزار کنیم. 

او افزود: دوره‌های نقد ادبی را نیز بعد از این جایزه به عنوان کار جانبی به شکل کارگاه یا جلسات آموزشی برگزار کرده و از مدرسان معروف دعوت می‌کنیم. در برنامه‌های بعدی قصد داریم به بهترین کتاب پژوهشی نیز جایزه اعطا کنیم. 

جواهری گفت: همچنین قصد داریم از این نقدها استفاده کنیم در قالب کتاب، پادکست یا در سایت منتشر کنیم. 

او افزود: جایزه نقدی نیز در نظر گرفته‌ایم؛ برای نفر اول ۸ میلیون تومان، نفر دوم ۶ میلیون تومان و نفر سوم ۴ میلیون تومان به همراه کتاب حوزه نقد ادبی. 

جواهری درباره شیوه داوری آثار بیان کرد: داوری آثار با خوانش دقیق اثر و نقد ساختاری، محتوایی و جنبه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ