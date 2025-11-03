با هدف ارتقای ادبیات کشورمان؛
جایزه نقد ادبی پیرنگ برگزار میشود
جایزه نقد ادبی پیرنگ به زودی برگزار میشود. علاقمندان میتوانند نقد خود را درباره ۴ اثر ادبی ساحره، قهوهچی چمن سلطان، هرروز به کام دزد است، بر در ۲ الی ۴ هزار کلمه نوشته و در قالب PDF به دبیرخانه پیرنگ ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آذرماه جاری بوده و حضور برای عموم آزاد است.
آرش جواهری، دبیر این رویداد ادبی به ایلنا گفت: به ۴ اثر برگزیده جوایزی اهدا خواهیم کرد؛ دو اثر از ادبیات داخلی و دو اثر ترجمه.
این پژوهشگر و منتقد ادبی افزود: کتابهای انتخاب شده همگی توسط نشر عینک به چاپ رسیدهاند. در دورههای بعدی به تناسب نوع اثر و کیفیت آثار، از آثار منتشر شده توسط سایر انتشاراتیها نیز کتابهایی انتخاب خواهیم کرد. به این صورت که ۵۰ درصد از آثار سایر انتشاراتیها و ۵۰ درصد شامل کتابهای چاپ شده توسط نشر عینک برای نقد انتخاب میشوند.
او افزود: داوران این دوره از جایزه نقد ادبی پیرنگ شامل عنایت سمیعی از منتقدین برجسته کشور، لادن نیکنام که سابقه طولانی در حوزه ادبیات و مطبوعات دارد، کامران سلیمانی که سالهاست داور جایزه مهرگان است و علی شروقی از برندگان جایزه مهرگان و روزنامهنگار ادبی است.
جواهری گفت: مجری این جایزه نشر عینک و پخش پیرنگ بوده اما اسپانسر مالی نیز دارند.
او هدف از برگزاری این جشنواره را تاکید بر اهمیت نقد ادبی نام برد و گفت: جایزه نقد ادبی در ایران سابقه چندانی ندارد، تنها چندمرتبه این جایزه برگزار شده است آنهم در سالهای دور.
جواهری گفت: در آسیبشناسی ادبیات ایران به این نتیجه رسیدیم که یکی از معضلات ادبیات ما کمبود نقد خوب، علمی و سازمانیافته است. اگر نقد ادبی را پیگیری کنیم، ادبیات فارسی ارتقا خواهد یافت. ما برخلاف همگان که جایزه ادبی برگزار میکنند، تصمیم گرفتیم جایزه نقد ادبی برگزار کنیم.
او افزود: دورههای نقد ادبی را نیز بعد از این جایزه به عنوان کار جانبی به شکل کارگاه یا جلسات آموزشی برگزار کرده و از مدرسان معروف دعوت میکنیم. در برنامههای بعدی قصد داریم به بهترین کتاب پژوهشی نیز جایزه اعطا کنیم.
جواهری گفت: همچنین قصد داریم از این نقدها استفاده کنیم در قالب کتاب، پادکست یا در سایت منتشر کنیم.
او افزود: جایزه نقدی نیز در نظر گرفتهایم؛ برای نفر اول ۸ میلیون تومان، نفر دوم ۶ میلیون تومان و نفر سوم ۴ میلیون تومان به همراه کتاب حوزه نقد ادبی.
جواهری درباره شیوه داوری آثار بیان کرد: داوری آثار با خوانش دقیق اثر و نقد ساختاری، محتوایی و جنبههای مختلف صورت میگیرد.