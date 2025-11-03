خبرگزاری کار ایران
«سکوت موکل» کلید خورد

«سکوت موکل» کلید خورد
کد خبر : 1708840
تصویربرداری فیلم داستانی «سکوت موکل» به تهیه‌کنندگی امین حیدرآقایی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، فیلم داستانی «سکوت موکل» به تهیه‌کنندگی امین حیدرآقایی و به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین مسلمی جلوی دوربین رفت.

این اثر که برای پخش از پلتفرم‌های داخلی آماده می‌شود، داستان دختری‌ست که به دلیل مشکلات دوران کودکی که تبدیل به عقده شده، دچار اختلال روانی شده است. «سکوت موکل» روایت سکوتی‌ست که به انتقام می‌انجامد.

امین حیدرآقایی، مبینا عالمی، راضیه عباسی و نازنین بستیجانی بازیگران این اثر هستند.

دیگر عوامل «سکوت موکل» عبارتند از؛ دستیار یک و برنامه ریز: فرشته کاویار، طراح گریم: مهسا قاسمی و مهرسا رمضانیان، منشی صحنه: الهه حاتمی، مدیر تصویربرداری: عرفان فولادیان، نورپرداز: امیرمحمد کشاورزی، عکاس و تصویربردار: محمد تقی محبتی، مدیر صدابرداری: شادمهر عبیری، طراح صحنه و لباس: مریم اسدی، مدیر تولید: راضیه عباسی، مدیر تدارکات: زهره کشاورز و مدیر صحنه: نازنین بستیجانی.

