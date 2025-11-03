به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی، امسال در ۱۰ بخش ملی برگزار می‌شود و همچون دوره‌های گذشته مسئولیت و مدیریت هر یک از این بخش‌ها به عهده افراد متخصص و باسابقه در حوزه‌های مرتبط است.

همچنین در این دوره بخش‌های «جایزه بین‌المللی میراث ناملموس» و «جایزه ایران» نیز به فراخوان جشنواره چهارم اضافه شدند؛ «جایزه بین‌الملل میراث ناملموس» یک جایزه ویژه است که به یک اثر برتر با موضوع مذکور در هر دو بخش ملی و بین‌المللی اهدا خواهد شد و «جایزه ایران» نیز شامل تمامی بخش‌های جشنواره است که در هر بخش به یک اثر با مضمون ایران در جنگ ۱۲ روزه تعلق خواهد گرفت.

بر این اساس، در چارچوب مصوبات شورای عالی سیاستگذاری و اهداف و برنامه‌های اصلی جشنواره، مدیران بخش‌های ده‌گانه ملی جشنواره چهارم به شرح زیر هستند:

بخش «فیلم و سینما» محمدمهدی حیدریان

بخش «تلویزیونی و نمایش خانگی» مجید زین‌العابدین

بخش «شعر و موسیقی» حمیدرضا حسینی

بخش «میراث‌بانان آینده» امیرعباس تقی‌پور

بخش «مکتوب» فاطمه داوری

بخش «رادیویی» مریم جلالی

بخش «عکس» هربرت کریم مسیحی

بخش «میراث دیجیتال» محمد یاری

بخش «نمایش» شهرام گیل آبادی

بخش «جایزه ویژه خوزستان» محمد جوروند

همچنین در این دوره سید عباس فاطمی قائم مقام دبیر و ایمان رحیم‌پور دبیر اجرایی جشنواره هستند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی به ریاست علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی و به دبیری مهدی فرجی با پیام «ایران ما میراث ما؛ میراث ما ایران ما» دی ماه ۱۴۰۴ در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.

هنرمندان و صاحبان اثر می‌‌توانند تا سی‌ام آبان ماه با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی https://ch-festival.mcth.ir و تکمیل فرم ثبت‌نام آنلاین، نسبت به ارسال و ثبت آثار خود اقدام کنند.

