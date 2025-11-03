انتشار ۸ عنوان کتاب صوتی رادیو گوشه با صدای از سروش صحت و هوتن شکیبا
مجموعهای از عناوین کتاب های صوتی تولیدشده توسط رادیو گوشه، به صورت اختصاصی در پلتفرم فیدیبو عرضه شد.
به گزارش ایلنا، مجموعهای از عناوین کتاب های صوتی تولیدشده توسط رادیو گوشه، به صورت اختصاصی در پلتفرم فیدیبو عرضه شد.
مجموعه ۵ تایی «بینوایان» نوشته ویکتور هوگو، مجموعه کامل «راهنمای کهکشان» نوشته داگلاس آدامز، «تاکسی سواری» نوشته سروش صحت، «عامه پسند» و «هالیوود» نوشته چارلز بوکفسکی، «تت ها» نوشته ایشتوان ارکنی و «وی» نوشته نیکلای گوگول، کتابهایی است که نسخه صوتی آن به صورت اختصاصی در فیدیبو قرار دارد.
گویندگان این کتابهای صوتی چهرههای شناخته شده و گویندگان حرفهای کتاب صوتی هستند.
عناوین این کتابهای صوتی را با صدای گویندگانی میشود که ترکیب آنها شامل «مجموعه پنجتایی بینوایان» با صدای هوتن شکیبا، مهتاب نصیرپور، اشکان عقیلیپور، رضا بهبودی، بهار کاتوزی، مسعود کرامتی و مجید آقاکریمی، «مجموعه پنجتایی راهنمای کهکشان» با صدای نیما رئیسی، لیلی رشیدی، اشکان عقیلیپور، سهیل مستجابیان و دانیال خیریخواه، و نیز آثاری چون «تاکسیسواری»، «عامهپسند» و «هالیوود» با صدای سروش صحت، «تتها» با صدای هوتن شکیبا، «آدمخواران» به کارگردانی و صدای هوتن شکیبا و «کتاب وی» با صدای بهزاد عمرانی است.