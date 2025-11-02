به گزارش ایلنا، کنسرت گروه «زنده‌رود» به خوانندگی و آهنگسازی بارمان امیری، ۲۲ آبان‌ماه در تالار رودکی برگزار می‌شود.

در این اجرا که در یک بخش روی صحنه خواهد رفت، قطعاتی در دستگاه دشتی و آواز اصفهان به آهنگسازی بارمان امیری در قالب تصنیف، قطعات بی‌کلام، ساز و آواز و مرکب‌خوانی اجرا می‌شود.

برای این برنامه از آثار شعری رهی معیری، شفیعی کدکنی، سیاوش کسرایی، نسیم شمال، بهزاد نجف‌پور و کزازی (زروان) بهره گرفته شده است.

اعضای گروه موسیقی «زنده‌رود» عبارتند از: بارمان امیری (آواز، سه‌تار)، شاهین دادویی (سنتور)، محسن ایروان‌فر (نی)، فرید قنبری‌راد (تار)، حمید خدادادی (بم‌تار)، سیروس شعبانی (تار)، کامران سرابی (کمانچه) و آرش جمشیدی (تمبک).

بارمان امیری (خواننده، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار) که نزد استادانی چون جلیل شهناز، علی‌اصغر شاهزیدی، محمدتقی سعیدی، محمدرضا لطفی، فرهاد فخرالدینی، حسین علیزاده و بهمن رجبی کسب هنر کرده، از سال ۱۳۸۸ گروه «زنده‌رود» را تأسیس کرده و کنسرت‌های متعددی را در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار کرده است. از آثار او می‌توان به آلبوم‌های «باغ من و بهار من»، «در امتداد اصوات» و «بهار جاهد» اشاره کرد.

کنسرت گروه «زنده‌رود» پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود.

