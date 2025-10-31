اسامی بازیگران سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، سریال «برتا؛ داستان یک اسلحه» تازه‌ترین محصول اختصاصی پلتفرم فیلم‌نت به کارگردانی امیرحسین ترابی و تهیه‌کنندگی کامران حجازی از جمعه ۹ آبان ساعت ۱۲ ظهر منتشر شده. این سریال جایگزین کمدی «اجل معلق» است.



نویسندگان این سریال محمدمهدی عزیزمحمدی، علیرضا عطاالله تبریزی و امیرحسین ترابی هستند.



شهرام حقیقت‌دوست، مهدی حسینی‌نیا، مهراوه شریفی‌نیا، آناهیتا افشار، عرفان ناصری، محمدرضا غفاری، سوگل خلیق، علیرضا جعفری، مینو شریفی، میترا رفیع، پرهام رحمانی، محمد صابری، سعید روشن و امیررضا دلاوری، با هنرمندی: حسین پاکدل، با حضور: شهرام قائدی، امین میری، سیامک صفری، رامین راستاد، بهرام ابراهیمی، کاظم هژیرآزاد، مائده طهماسبی، رویا جاویدنیا، محسن غفاری، رحمان باقریان، مهدی رکنی، لویی سیفی، مرجان قمری، الهه خادمی، فاطمه نیشابوری، مرضیه بدرقه، صفر محمدی، الهه زحمتی، لادن ژافه‌وند، احسان عباسی، رضا فیض‌بخش، محمد شامی، بازیگر کودک: کوثر حیدری بازیگران این سریال هستند.



در خلاصه داستان این سریال آمده است: یه روزی همه‌مون با هم بی‌حساب میشیم...



دیگر عوامل سریال عبارتند از مجری طرح: پیمان حجازی، مدیر فیلمبرداری: احسان رفیعی‌جم، تدوین: میثم مولایی، آهنگساز: بامداد افشار، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، طراح صحنه: بابک کریمی طاری، طراح لباس: آرتا ماهان، طراح گریم: مونا جعفری، مدیر تولید: ابوالفضل لطفی، مدیر برنامه ریزی: علی جودی، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، سارا احترامی، طراح و سرپرست جلوه های بصری: تهمینه اذکاری، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح تیتراژ: حامد بارئی طبری، دستیار اول فیلمبردار: شایان سیگارودی، دستیار تهیه‌کننده: سعیدرضا صاحبی، مدیر تدارکات: سعید میرزایی، نیما فکوری، منشی صحنه: پوریا کاظمی فرد و عکاس: مجید طالبی.

