مراسم رونمایی از آثار میهن بهرامی برگزار شد
مراسم رونمایی از آثار مکتوب و گشایش نمایشگاه نقاشی زندهیاد میهن بهرامی روز گذشته در خانه هنرمندان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم رونمایی از آثار مکتوب و گشایش نمایشگاه نقاشی زندهیاد میهن بهرامی روز پنجشنبه (۸ آبان ۱۴۰۴) با همت محمد متوسلانی و جمعی از هنرمندان و نویسندگان، در خانه هنرمندان برگزار شد.
محمد متوسلانی کارگردان قدیمی سینما و همسر این منتقد، فیلمنامهنویس، هنرمند و پژوهشگر فقید در ابتدای مراسم گفت: «برای گردآوری کارهای همسرم دچار مشکل بودیم چون کارهای متعددی داشت و من مدتها جستوجو کردم تا بتوانم کارهای متعدد و پراکنده ایشان را جمعآوری کنم.»
او با اشاره به جای خالی تعدادی از آثار این نویسنده گفت: «متاسفانه نقدهای ادبی ایشان بیشتر در رادیو اجرا شد به همینخاطر چندان در دسترس نیستند و حتی نوار قصههای شب و نمایشنامهها را در رادیو نتوانستم پیدا کنم.»
محمد متوسلانی با اشاره به جمعآوری این مجموعه کتاب گفت : «باتوجه به تمام این فراز و نشیبها مجموعه آثار را جمعآوری کردیم و دخترم تمام کارهای ویراستاری این آثار را انجام داد و خواهرزاده همسرم نیز همراهی بسیاری انجام دادند.»
فرخنده آقایی، داستان نویس نیز روی صحنه حاضر شد و گفت: «یکی از شانسهای بزرگ ما آشنایی با میهن بهرامی در سال ۱۳۸۰ یود که من مرید دانایی و دانش ایشان بودم. ظرافت داستانهای خانم بهرامی مانند مینیاتور است و این ویژگی را در تمام آثارشان دارند.»
او ادامه داد: «نوشتن کتاب «ما سه نفر» به همت و همراهی خانم بهرامی انجام شد و دومین کاری که پا نگرفت نوشتن کتاب نقدهای ادبی روی چهرههای ادبی بود که متاسفانه به علت کسالتهای ایشان نتوانستیم آن اثر را کامل کنیم.»
جای خالی نقد تئاتر
ایرج راد نیز با حضور روی صحنه گفت: «این کتاب به این جهت که درباره تئاتر نوشته شده است اهمیت دارد. من اخیرا داشتم به این فکر میکردم که ما درباره آثار تئاتری که در سالهای دور روی صحنه رفته است اطلاعاتی نداریم و نمیدانیم با چه کیفیتی روی صحنه رفته و چه نقاط ضعف و قدرتی داشته است.»
ابن کارگردان و نویسنده تئاتر بیان کرد: «تئاتر نصر که که قرار بود تبدیل به موزه تئاتر شود اما خراب شد و این امر به وقوع نپیوست اما نتیجه زحماتی که امثال خانم بهرامی کشیدند، امروز میتوانیم در صحنه تئاتر و ارتقای کیفیت آثار ببینیم.»
راد ادامه داد: «شاید چیزی بین ۱۲۰تا ۱۴۰ کار هر شبنمایشی روی صحنه است و کسی از آنها خبر ندارد و در این اثنا جای نقد نویس در حوزه تئاتر بسیار خالی است.»
تهمینه میلانی از سخنرانان دیگر این مراسم در بخشی از سخنان خود گفت: «من این افتخار را داشتم که دوستی طولانی یا میهن بهرامی داشته باشم. من با آقای راد موافقم، نه تنها جای نقد تئاتر خالی است بلکه جای نقد سینمایی را هم خالی داریم منتقدان درجه یکی مانند میهن بهرامی.»
بدون محمد متوسلانی نمیتوان درباره میهن بهرامی سخن گفت
جواد طوسی، منتقد سینما با صحبت درباره میهن بهرامی گفت: «صحبت از خانم میهن بهرامی بدون پرداختن به محمد متوسلانی نمیتواند حق مطلب را ادا کند. اولین آشنایی من با محمد متوسلانی در سن ۸ سالگی و به واسطه علاقه پدرهایمان یه سینما رقم خورد.»
طوسی توضیح داد: «زمان آقای پزشک در موزه سینما یک تاریخ شفاهی با محمد متوسلانی داشتیم و این زوج بسیار درخشان مفهوم خانواده را به تصویر کشیدند.»
این منتقد با اشاره به داستانهای میهن بهرامی گفت: «خانم بهرامی داستانهای درجه یکی داشتند و از برای نقد در مورد افراد و آثار نگاه چند جانبه داشتند و به همین دلیل نقد ماندگار میشد.»
او ادامه داد: «خانم بهرامی از یک طبقه متمول و اشرافی بودند، دوستی خانم بهرامی با آقای متوسلانی جالب بود و از طرفی هم هر دو تلاش کردند که بدون بالا و پایین اضافه نمایی از روشنفکری را به نمایش بگذارند و از طرفی هم پز سطح سواد و روشنفکریشان را ندادند و البته مورد کم لطفی هم قرار گرفتند.»
مصطفی مختاباد، نویسنده با اشاره به علاقه دیرینهاش به محمد متوسلانی گفت: «پدر من رادیویی بودند و هر شب قصههای شب را گوش میدادم و من هم یواشکی فیلمهای سینمایی را میدیدم و از فیلمهای مورد علاقه من آثاری بود که آقای متوسلانی در آن خضور داشتند یا میساختند.»
او ادامه داد: «از طرفی هم آشنایی نزدیک من با خانم بهرامی به سال ۱۳۷۴ باز میگردد من قرار بود تحریریه داشته باشم و همه همواره یک نام را به من توصیه میکردند و او نام میهن بهرامی بود،»
میهن بهرامی تنها یک نام نیست
بهزاد صدیقی نمایشنامهنویس و مدرس دانشگاه گفت: «خانم بهرامی تنها یک نام نیست، ایشان هنرمندی چند وجهی هستند. ایشان از سال ۱۳۲۷ که داستاننویسی و نقد نویسی را آغاز کردند، بیش از ۱۷ قصه و ۴ مجموعه داستان داشتند و برای تمام این آثار اسامی خاص و پیشگامی را انتخاب میکردند.»
او ادامه داد: «زمانی که به مجموعه نقدهای ایشان نگاه میکنم میدانم که بیش از ۵۰ نقد تئاتر و ۲۰۰ نقد سینمایی داشتند که با نثر منحصر به فردی که داشتند، واقعا شگفتانگیز بودند.»
رضا چوبین هنرمند و داماد این خانواده نیز در پایان گفت: «خانم بهرامی در مقابل جامعه، خانواده، قلم و هنرش بسیار مسئول بود و اگر نگاه تیزبینانهای نسبت به موضوعات داشت به دلیل مسئولیت پذیری ایشان بود.»
در پایان، مراسم گشایش نمایشگاه آثار نقاشی میهن بهرامی با نام «یاد میهن» در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
زندهیاد میهن بهرامی که در سال ۱۳۹۶ و در ۷۰سالگی چشم از جهان فرو بست، روانشناس، داستاننویس، فیلمنامهنویس، منتقد و پژوهشگر دارای مدرک دکترای فلسفه، در آمریکا به مطالعه در زمینهٔ مجسمهسازی و نقاشی پرداخت و در زمینه نقاشی فعالیتهایی داشت که بخشی از آثار تجسمی او، در این نمایشگاه ارائه میشود.
علاقهمندان برای حضور در این نمایشگاه و تماشای آثار میتوانند از جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ تا جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ (به جز روز شنبه که خانه هنرمندان ایران تعطیل است) به گالری استاد میرمیران مراجعه کنند.