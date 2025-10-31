اکران و بررسی فیلمتئاتر «شوخی امروزی» در خانه هنرمندان ایران
چهل و هفتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلمتئاترهای شاخص با نمایش فیلمتئاتر «شوخی امروزی» بر اساس متن نمایشنامه نوئل پیرس کوارد و به کارگردانی متیو وارکوس [از بسته دراماتورژیهای مدرن، فردیت در برابر جامعه] با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، پس از نمایش این فیلمتئاتر، نشست نقد و بررسی آن با حضور محسن خیمهدوز (منتقد تئاتر) برگزار میشود.
این نسخه نمایش «شوخی امروزی» در سال ۲۰۱۹ توسط تئاتر اولد ویک با کارگردانی متیو وارکوس و بازی برجسته اندرو اسکات به صحنه آمد.
داستان درباره یک بازیگر مشهور و خودشیفته به نام گرافام است که در میانسالی، با بحرانهای حرفهای و شخصی خود دست و پنجه نرم میکند.
این نمایش با ریتم تند، دیالوگهای طنازانه و موقعیتهای کمیک، به نقدی شیرین از دنیای تئاتر، شهرت و روابط انسانی میپردازد. اجرای اندرو اسکات در نقش اصلی، با حضور پرانرژی، بیان زنده و ظریف، فضایی جذاب و سرگرمکننده خلق کرده است.
نشست اکران و بررسی این فیلمتئاتر، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.