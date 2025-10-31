خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکران و بررسی فیلم‌تئاتر «شوخی امروزی» در خانه هنرمندان ایران

اکران و بررسی فیلم‌تئاتر «شوخی امروزی» در خانه هنرمندان ایران
کد خبر : 1707293
لینک کوتاه کپی شد.

چهل و هفتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با نمایش فیلم‌تئاتر «شوخی امروزی» بر اساس متن نمایشنامه نوئل پیرس کوارد و به کارگردانی متیو وارکوس [از بسته دراماتورژی‌های مدرن، فردیت در برابر جامعه] با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، پس از نمایش این فیلم‌تئاتر، نشست نقد و بررسی آن با حضور محسن خیمه‌دوز (منتقد تئاتر) برگزار می‌شود.

این نسخه نمایش «شوخی امروزی» در سال ۲۰۱۹ توسط تئاتر اولد ویک با کارگردانی متیو وارکوس و بازی برجسته‌ اندرو اسکات به صحنه آمد.

داستان درباره‌ یک بازیگر مشهور و خودشیفته به نام گرافام است که در میانسالی، با بحران‌های حرفه‌ای و شخصی خود دست و پنجه نرم می‌کند.

این نمایش با ریتم تند، دیالوگ‌های طنازانه و موقعیت‌های کمیک، به نقدی شیرین از دنیای تئاتر، شهرت و روابط انسانی می‌پردازد. اجرای اندرو اسکات در نقش اصلی، با حضور پرانرژی، بیان زنده و ظریف، فضایی جذاب و سرگرم‌کننده خلق کرده است.

نشست اکران و بررسی این فیلم‌تئاتر، چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ