حمایت از قطعنامه «منشور کوروش» در یونسکو؛
پیام حسن فرطوسی در روز کوروش
در آستانه چهلوسومین کنفرانس عمومی یونسکو و همزمان با روز کوروش بزرگ، ایران و تاجیکستان قطعنامهای مشترک برای ثبت استوانه کوروش بهعنوان نمادی جهانی از حقوق بشر و تنوع فرهنگی به یونسکو ارائه کردند.
به گزارش ایلنا، همزمان با روز کوروش، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در سخنرانی خود در دوازدهمین نشست بینمنطقهای دبیرانکل کمیسیونهای ملی یونسکو در سمرقند، از نمایندگان کشورها خواست تا از قطعنامه مشترک ایران و تاجیکستان برای بهرسمیتشناختن استوانه کوروش بهعنوان «نمادی جهانی از حقوق بشر اولیه و احترام به تنوع فرهنگی» حمایت کنند.
فرطوسی در این نشست، که در آستانه چهلوسومین کنفرانس عمومی یونسکو برگزار شد، اظهار کرد: منشور کوروش، یادآور نخستین پیام بشری در پاسداشت آزادی، عدالت و همزیستی فرهنگی است و میتواند الهامبخش گفتوگوی تمدنها در جهان امروز باشد.
وی از همه کمیسیونهای ملی یونسکو دعوت کرد تا با پیوستن به این ابتکار مشترک، در گسترش ارزشهای انسانی و تحکیم پیوندهای فرهنگی میان ملتها نقشآفرینی کنند.