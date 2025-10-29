به گزارش ایلنا، ناصر جاهدنیا با اشاره به راه‌اندازی بنیاد از ابتدای سال ۱۴۰۴ زیر نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: گاهی در گذشته دستگاه‌های حاکمیتی رقیب بخش خصوصی تلقی می‌شدند؛ اما امروز به بلوغ رسیده‌ایم و این روند باید به‌صورت کامل اصلاح شود. بنیاد در مدل حمایت خود به هیچ عنوان قصد مالکیت بر آثار را ندارد؛ حمایت باید بدون تصاحب مالکیت دارایی فکری باشد.

تمرکز بر قانون‌گذاری و مالکیت فکری

مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران یکی از چالش‌های اساسی حوزه پویانمایی را نبود سازوکار اجرایی برای حفاظت از مالکیت آثار دانست و عنوان کرد: طرح شناسه محتوا، با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان و جلوگیری از سرقت اینترنتی آثار، در حال تکمیل است. این طرح علاوه بر حفاظت حقوقی، شاخص‌های دقیق مصرف و تولید محتوا را برای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی ملی فراهم می‌کند.

جاهدنیا با بیان اینکه در بیشتر کشورها نمایش آثار خارجی دارای هزینه‌های کپی‌رایت و گمرکی است، اظهار کرد: در ایران اما محصولات خارجی به‌راحتی دوبله و پخش می‌شوند. از این‌رو لازم است این مساله برای حمایت از تولید داخلی اصلاح شود.

پلتفرم‌ها؛ بازیگران اصلی بازار آینده

وی با تاکید بر اینکه پویانمایی‌ها بخش مهمی از اقتصاد پلتفرم‌ها را سر پا نگه داشته‌اند، گفت: با این حال تولید برای پلتفرم‌ها همچنان پرریسک است. ما با ابزارهای حمایتی، ریسک سرمایه‌گذاری را برای پلتفرم‌ها کاهش خواهیم داد و میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیوند مستقیم ایجاد می‌کنیم.

آغاز ثبت نام در رویداد ملی «پیچینگ پویانمایی ایران» از ۷ آبان

مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران با اشاره به تغییر مدل‌های حمایتی در این صنعت خبر داد و گفت: رویداد ملی پیچینگ پویانمایی ایران با هدف پیوند میان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، امسال در دو بخش برگزار می‌شود؛ بخش اول ویژه آثار کوتاه تجربی و خلاقانه و بخش دوم ویژه آثار سینمایی و سریال‌ها.

جاهدنیا با اعلام این خبر که ثبت‌نام آثار کوتاه از امروز، ۷ آبان‌ماه، در سامانه بنیاد ملی پویانمایی ایران آغاز می‌شود، افزود: فیلم کوتاه برای ایران هویت‌ساز است. بسیاری از کشورها ما را از مسیر همین آثار شناخته‌اند. حضور در جشنواره‌های جهانی و موفقیت‌هایی چون نامزدی و دریافت جایزه اسکار، تصویر ایران را در سینمای جهان تغییر داده است.

تمرکز بر استعدادهای جوان و توسعه استانی

جاهدنیا از برنامه‌ریزی بنیاد برای توجه ویژه به استان‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: رویدادهای اجرایی و حمایتی تنها در تهران متمرکز نخواهد بود. به‌زودی در استان‌هایی که ظرفیت پویانمایی دارند از جمله کرمان، اصفهان و کاشان، برنامه‌ها را اجرا خواهیم کرد و این رویداد در کاشان برگزار می‌شود‌.

وی همچنین نبود کرسی کارشناسی پویانمایی در دانشگاه‌ها را آسیب جدی حوزه آموزش دانست و گفت: آموزش نیروی انسانی و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها از اولویت‌های بنیاد است. آینده این صنعت در دستان دانشجویان و نوجوانان خلاق کشور است، از این رو در رویداد پیچینگ امسال بخش دانشجویی خواهیم داشت و از پروژه‌های پایان‌نامه این حوزه حمایت خواهیم کرد و این امر مختص دانشجویان کشور است که با ارائه طرح اولیه می‌توانند ثبت نام کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران در بخش پرسش و پاسخ دانشجویان نیز با اشاره به ضرورت توجه به مخاطبان بزرگسال در پویانمایی گفت: بخشی از مخاطبان آثار انیمیشنی در کشور، بزرگسالان هستند و با سازمان صدا و سیما مذاکراتی انجام داده‌ایم تا طراحی برنامه‌های ویژه بزرگسالان پس از ساعت ۲۱ در شبکه‌های اصلی صدا و سیما اجرا شود.

جاهدنیا از همکاری و حمایت از پلتفرم‌ها خبر داد و اظهار کرد: ما به سمت حمایت‌های پسینی حرکت می‌کنیم و در این مدل حمایتی، پروژه‌هایی که وارد همکاری با پلتفرم‌ها می‌شوند، مورد حمایت بنیاد قرار می‌گیرند و در حال مذاکره هستیم تا بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری برای پلتفرم‌ها کاهش یافته و بخشی از پروژه‌ها ضمانت شود.

وی با تأکید بر اینکه انیمیشن تنها مختص کودکان نیست، خاطرنشان کرد: ماموریت بنیاد در همه امور، شتاب‌دهی و تسهیلگری است؛ ما به‌جای دخالت در تولید، باید به محصول نهایی و چرخه اقتصادی آن کمک کنیم تا صنعت پویانمایی کشور به جایگاه واقعی خود در بازار داخلی و بین‌المللی برسد.

انتهای پیام/