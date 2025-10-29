بازگشت «خط مقاومت» به آنتن شبکه سه سیما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، برنامه تلویزیونی «خط مقاومت» با تمرکز بر تحولات میدانی غزه و محور مقاومت، پس از یک ماه وقفه پخش خود را از شبکه سه سیما آغاز کرد. در این برنامه در هر قسمت، خبرنگاران بین‌المللی حوزه مقاومت نیز همزمان از طریق ارتباط اینترنتی و از کشورهای مختلف در برنامه حضور دارند.

«خط مقاومت» با تکیه بر تحلیل‌های کارشناسان و بررسی ابعاد مختلف میدان نبرد و جنبه‌های انسانی بحران غزه، تلاش می‌کند صدای مردم مظلوم غزه را به گوش جهانیان برساند. خبرنگارانی از کشور یمن، لبنان، عراق،پاریس و همچنین از شهر غزه تا کنون با این برنامه گفت‌وگو کرده‌اند.

اجرای این برنامه بر عهده محمدجعفر خسروی است و هر روز حوالی ساعت ۱۸ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

