خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت «خط مقاومت» به آنتن شبکه سه سیما

بازگشت «خط مقاومت» به آنتن شبکه سه سیما
کد خبر : 1706829
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه تلویزیونی «خط مقاومت» پس از یک ماه وقفه، دوباره به آنتن شبکه سه سیما بازگشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، برنامه تلویزیونی «خط مقاومت» با تمرکز بر تحولات میدانی غزه و محور مقاومت، پس از یک ماه وقفه پخش خود را از شبکه سه سیما آغاز کرد. در این برنامه در هر قسمت، خبرنگاران بین‌المللی حوزه مقاومت نیز همزمان از طریق ارتباط اینترنتی و از کشورهای مختلف در برنامه حضور دارند.

«خط مقاومت» با تکیه بر تحلیل‌های کارشناسان و بررسی ابعاد مختلف میدان نبرد و جنبه‌های انسانی بحران غزه، تلاش می‌کند صدای مردم مظلوم غزه را به گوش جهانیان برساند.  خبرنگارانی از کشور یمن، لبنان، عراق،پاریس و همچنین از شهر غزه تا کنون با این برنامه گفت‌وگو کرده‌اند.

اجرای این برنامه بر عهده محمدجعفر خسروی است و هر روز حوالی ساعت ۱۸ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ