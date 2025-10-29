خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازتعریف عدالت سرزمینی و توسعه هویت‌محور؛ مسیر تحول ایران

بازتعریف عدالت سرزمینی و توسعه هویت‌محور؛ مسیر تحول ایران
کد خبر : 1706791
لینک کوتاه کپی شد.

در یادداشت سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی کشور آمده است؛ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ابزار قدرت نرم فرهنگی و بازسازی سرمایه اجتماعی هستند. وقتی دولت در دل زندگی مردم تصمیم می‌گیرد، سیاست از زبان «آمرانه» به زبان اعتماد و تفاهم تبدیل می‌شود و توسعه شامل تولید امید، هویت و حس تعلق نیز می‌شود.

به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در یادداشتی برای پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: توسعه، هنگامی که از محدودیت‌های سنتی فراتر می‌رود، نه صرفاً رشد اقتصادی است و نه افزایش شاخص‌های کمی، بلکه فرآیندی است پیچیده که در آن عدالت، هویت و سرمایه اجتماعی در متن زندگی مردم بازتولید می‌شوند. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که تمرکز منابع، تصمیم و سرمایه اجتماعی در مراکز، نه تنها شکافی ساختاری میان متن و پیرامون ایجاد کرده، بلکه به نوعی انزوا و فقدان پیوند میان فرهنگ و زندگی روزمره مردم در حاشیه‌ها انجامیده است. این شکاف، که می‌توان آن را «زخم مزمن تاریخی» نامید، سال‌ها مانع تحقق توسعه پایدار شده است و امروز ضرورت بازاندیشی بنیادین در حکمرانی فرهنگی و توسعه‌ای کشور به روشنی احساس می‌شود.

سیاست دولت چهاردهم، برآمده از فهم عمیق این واقعیت، تلاشی است در جهت بازتعریف نسبت قدرت و مکان و بازتوزیع عدالت فضایی-فرهنگی. توسعه، اکنون از مرکز به پیرامون، از پایتخت به شهرستان‌ها و از متن به حاشیه منتقل می‌شود. سفرهای میدانی به شهرستان‌های حاشیه استان تهران، از رباط‌کریم و پرند تا نصیرشهر و انجم‌آباد، تجلی فلسفه‌ای عملی است که می‌گوید شناخت واقعی نیازها تنها در صحنه زندگی مردم ممکن است، نه در گزارش‌ها و نمودارهای ستادی.

میراث‌فرهنگی، از کاروانسرای «حاج‌کمال رباط‌کریم» تا «قلعه‌سنگی پرند»، پیوندی زنده میان گذشته و حال، میان هویت و زندگی جاری مردم است. پرند با مدرنیته خود، حامل تاریخی است که باید احیا شود و رباط‌کریم، با توسعه صنعتی، هنوز حافظه کاروان‌ها و مسیرهای تاریخی را در خود نگه داشته است. هر بازدید و هر اقدام فرهنگی، بازسازی سرمایه نمادین و اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که بنیان اعتماد، تعلق و انسجام ملی را شکل می‌دهد و زمینه توسعه هویت‌محور را فراهم می‌آورد.

توسعه بوم‌پایه و مردم‌محور، در عمل با افتتاح بوم‌گردی‌ها و کلنگ‌زنی مجتمع‌های گردشگری تحقق یافته است. این اقدامات، نشان‌دهنده پیوند سرمایه بخش‌خصوصی با حمایت دولت و بازتوزیع عدالت فرهنگی و اقتصادی در مقیاس خرد است. شعار «هر روستا، یک بوم‌گردی» نیز بازتعریف نقش روستا به‌عنوان موتور فرهنگی و اقتصادی منطقه و حلقه‌ای فعال در شبکه ملی توسعه و گردشگری ایران است.

تحول نهادی نیز، با تشکیل کمیته توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان‌ها به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، تبلور حکمرانی چندسطحی هوشمند است. این ساختار، امکان تصمیم‌گیری سریع، کاهش بوروکراسی و تسریع توسعه را فراهم می‌آورد و همزمان، نظارت ستادی و انسجام ملی را تضمین می‌کند. حکمرانی چندسطحی، در حقیقت الگویی است برای انتقال قدرت تصمیم به متن واقعیت‌ها، بدون کاهش انسجام ملی و ایجاد پاسخگویی واقعی و صحنه‌ای.

در این نگاه، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ابزار قدرت نرم فرهنگی و بازسازی سرمایه اجتماعی هستند. وقتی دولت در دل زندگی مردم تصمیم می‌گیرد، سیاست از زبان «آمرانه» به زبان اعتماد و تفاهم تبدیل می‌شود و توسعه شامل تولید امید، هویت و حس تعلق نیز می‌شود.

ایران امروز در آستانه بازتعریفی تمدنی است؛ بازتعریفی که توسعه را از حاشیه می‌جوشاند و به متن می‌رساند و سرمایه فرهنگی و اجتماعی حلقه‌های زنده میان گذشته، حال و آینده را برقرار می‌کند. سیاست عدالت توزیعی دولت چهاردهم، مسیر بازآفرینی ایران متکثر و واحد است؛ ایرانی که در آن تفاوت‌ها تهدید نیستند بلکه ظرفیت انسجام ملی‌اند و هر شهرستان و هر روستا، بخش زنده‌ای از روایت ایران فرداست.

آینده ایران، آینده‌ای است که در آن میراث به سرمایه، فرهنگ به قدرت نرم و توسعه به عدالت و امید بدل می‌شود. مسیر تحول، از رباط‌کریم و پرند آغاز شده اما به همه ایران امتداد می‌یابد و بازتعریفی بنیادین از رابطه دولت، مردم و سرزمین ارائه می‌دهد؛ بازتعریفی که تاریخ، هویت و زندگی را پیوند می‌زند و ایران را به مدلی جهانی از توسعه پایدار مبتنی بر عدالت، هویت و حکمرانی هوشمندانه تبدیل می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ