«خوش‌تراش» با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی
فیلم «خوش‌تراش» The Cut محصول سال ۲۰۲۴ کشور انگلستان، به کارگردانی شان الیس، با دوبله اختصاصی از طریق فیلیمو در دسترس علاقه‌مندان به سینمای ورزشی و هیجان‌انگیز قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، این فیلم ۹۳ دقیقه‌ای با بازی جان تورتورو، اورلاندو بلوم، کترینا بلف، کلر دان و گری بیدل، داستانی پرتنش از بازگشت یک قهرمان سالخورده بوکس به رینگ را روایت می‌کند. قهرمانی که برای آخرین شانس خود باید وزن کم کند و در اقدامی خطرناک، در اتاقی در لاس‌وگاس خود را حبس کرده و تحت نظارت مربی سخت‌گیرش، برنامه‌ای فشرده و غیرقانونی را برای کاهش وزن آغاز می‌کند.

دوبله فارسی فیلم «خوش‌تراش» با مدیریت دوبلاژ حسام صادقی نیکو و صدابرداری رهام ابراهیمیان انجام شده است. ترجمه فیلم را احمد مرتضوی برعهده داشته و امور فنی صدا توسط خشایار فیروزی انجام شده است.

از صداپیشگان این دوبله می‌توان به محسن سرشار، اعظم حبیبی، محسن زرآبادی، مهیار ستاری، حسام صادقی نیکو، شهره روحی، آرشیا آروین، شیدا زینی، احسان صمدیار، مهرداد سوری، امیرحسین بیگ‌پور، زهره احمدی، فربد نهری، خشایار فیروزی، فاطمه مهرابی و رهام ابراهیمیان اشاره کرد.

