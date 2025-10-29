به گزارش ایلنا، انتشارات سرچشمه نور به‌زودی از تازه‌ترین اثر پژوهشی خود با عنوان «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» به قلم سمانه داودی رونمایی می‌کند.

این مراسم با حضور محمد محبوبی، نویسنده کتاب «ایستگاه خیابان روزولت» برگزار خواهد شد.

رونمایی از این کتاب روز شنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

مکان برگزاری این رویداد در میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه شهید صیرفی پور، مجموعه فرهنگی سرچشمه بوده و این برنامه به همت انتشارات سرچشمه نور برگزار می‌شود.

