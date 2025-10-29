کتاب «من خبرنگارم» منتشر شد
کتاب «من خبرنگارم» نوشته ارسلان رسولی توسط انتشارات سلسله قم منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «من خبرنگارم» نوشته ارسلان رسولی عمارلویی معروف به «سرگالش» توسط انتشارات سلسله قم منتشر و راهی بازار نشر شد.
رسولی عمارلویی در مقدمه این کتاب آورده است:
«خبرنگار بودن یعنی ایستادن در میانه میدان، جایی که حقیقت، منافع، ترس و فشارها به هم گره میخورند. بیطرفی برای من نه به معنای بیاحساسی است و نه بیتفاوتی، بلکه تعهدی است به سنجش هر آنچه میبینم و میشنوم بیآنکه ترازوی ذهنم را با منافع شخصی یا ترس از صاحبان قدرت کج کنم!
سرگالش کار خبریاش را در دهه ۴۰ در مدرسه با روزنامه دیواری آغازکرد و سپس به روزنامههای آن زمان برای خبر و گزارشنویسی راه پیدا کرد.
وی علاوه بر کار خبری یادداشتهای اجتماعی، شعر سپید و قصههای کوتاهش را در مجلات دهه ۴۰ و ۵۰ منتشر میکرد.
رسولی عمارلوی تا به امروز کتابهای «سقوط ۵۷»، «دانش آموز تنبل»، «قیام»، «قصههای عمو»، «مناجات سرگالش»، «بازگشت از قیامت»، «معلم مدرسه» و «من خبرنگارم» را با هزینه خودش منتشر کرده است.
او گلهای هم از فضای نشر دارد و آن اینکه ناشران کتاب نویسندگان گمنام را به قیمت بالا تحویل و منتشر میکنند و فروش کتابهای این دست از نویسندگان نیز بدون خریدار روی دست آنان تلمبار میشود و در پایان مجبور میشوند، کتابها را به رایگان توزیع کنند. در حالیکه دولت میبایست به این قشر از نویسندگانی که توانایی قلمشان کمتر از نویسندگان معروف نیست کمک کند ولی تا به امروز چنین کمکی اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه میگوید: ظهور فضای مجازی بر عدم مطالعه کتاب و رفتن جامعه به سمت و سوی دیگری غیر از مطالعه کتاب و کتابخوانی، موجب کاهش روند مطالعه شده است که امیدواریم کتاب و کتابخوانی بار دیگر به جایگاه واقعی خود برگردد.