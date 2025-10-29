نخستین شماره افق صبا منتشر شد

به گزارش ایلنا، نخستین شماره نشریه داخلی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با شعار تعهد به فردا، ارزش‌هایی که صبا نفت را متمایز می‌کند، منتشر شد.

رسول قربان‌نژاد مدیرعامل افق صبا درباره چرایی انتشار فصلنامه نوشته است:

امروز شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت، بدنبال تبدیل‌شدن به یک قطب راهبردی در حوزه مسکن وزارت نفت و یکی از پیشگامان صنعت ساختمان کشور است. ما بدنبال ترسیم آینده‌ای روشن و مطمئن برای صبا نفت هستیم؛ آینده‌ای که در آن، همکاران ما نقش‌آفرین اصلی خواهند بود و سهامداران و بازنشستگان صنعت نفت، بیشترین بهره را از ثمرات آن خواهند برد.

در همین راستا و با هدف ایجاد ارتباط مستمر با سهامداران، کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت اقدام به انتشار فصلنامه کردیم تا همه عزیزان در جریان دقیق فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های آینده قرار گیرند. این فصلنامه بستری خواهد بود برای ثبت و انتقال تجربه‌ها. ما معتقدیم هر پروژه، هر تصمیم و هر موفقیت یا چالش، می‌تواند منبعی ارزشمند برای یادگیری باشد و انتشار فصلنامه کمک می‌کند که این سرمایه دانشی در سازمان ماندگار شود و نسل‌های آینده مدیران و کارشناسان بتوانند از آن بهره‌مند گردند.

در این شماره می‌خوانیم:

*گام‌های بلند صبا نفت در مسیر توسعه به قلم مدیرعامل

* ساخت مسکن پرسنلی؛ راهبردی چندسربرد

* پیام مهدی عبوری؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف با عنوان «صبانفت؛ بازوی توانمند اهداف در توسعه زیرساخت‌ها »

*پیام حبیب خراسانی معاون منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری اهداف با عنوان صدای همکاران، نوای پیشرفت

* آسمان‌خراش کیانپارس؛ از خاک تا افلاک

* تعهد به فردا؛ ارزش‌هایی که صبانفت را متمایز می‌کنند

* نیم‌نگاهی بر فلسفه حیات صبانفت

*صبا فرمانیه نگینی درخشان در معماری تهران

* پروژه‌های خاتمه یافته

* گفتگوی اختصاصی با حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی: اوراق گام می‌تواند قفل تامین مالی انبوه‌سازان را باز کند

*هشدار رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش ساخت و ساز در کشور

* وقتی ذهنیت‌ها، قیمت‌ها را منجمد می‌کنند

*گفتگوی اختصاصی با حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهرات: سالیانه به 40 میلیون متر مربع ساخت‌وساز برای جلوگیری از فرسودگی تهران نیاز داریم

*صبا گلستان حس طراوت و زندگی

*گزارش خبرنگار افق صبا از فصل خزان در صنعت ساختمان

* بررسی وضعیت بازار مسکن اروپا

*نوسانات قیمت مسکن در کشورهای عربی مطالعه موردی براساس داده‌های 2025

*نگاهی به صنعت ساخت و ساز در کانادا و آمریکا؛ چالش‌ها، نوآوری‌ها و مسیر آینده

*صنعت ساختمان ایران در بحران؛ از رکود تا سایه جنگ

* روایت رئیس مرکز پژوهش‌ها از وضعیت کنونی و آینده بازار مسکن

* مشوق‌های شهرداری یا محدودیت‌های وزارت راه؟

*نیایش میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده

* گفتگوی اختصاصی با محسن علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن: با رکود ترکیبی در حوزه مسکن مواجهیم

*گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه: سهم مسکن از بازار 1400 همتی سرمایه؛ فقط 2 همت است

*گفتگو با رئیس دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: بررسی چالش‌های همکاری میان دانشگاه و صنعت ساختمان

*صبا نفت چگونه موانع ساخت‌وساز را از سر راه برمی‌دارد؟

*اولویت ما بهینه‌سازی و مولدسازی دارایی‌های موجود است

*نسخه‌ای برای نجات شهر با مروری بر بحران سه بعدی ساخت‌وساز

*تشریح نحوه تامین مالی پروژه‌ها و ارتقای رفاه کارکنان

*وفاداری مشتریان، برگ برنده ما در بازار مسکن است

* صبا کیش جایی که اعتبار، سازه می‌سازد

* کاربرد فناوری بلاک‌چین در صنعت ساخت‌وساز: کاربردها و چالش‌ها

* معرفی کتاب؛ مدیریت در جامعه آینده

* نقش هوش مصنوعی در صنعت ساختمان

*هوش هیجانی در محیط کار؛ کلید موفقیت فردی و سازمانی

