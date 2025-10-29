نخستین شماره افق صبا منتشر شد
نخستین شماره نشریه داخلی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت منتشر شد.
به گزارش ایلنا، نخستین شماره نشریه داخلی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با شعار تعهد به فردا، ارزشهایی که صبا نفت را متمایز میکند، منتشر شد.
رسول قرباننژاد مدیرعامل افق صبا درباره چرایی انتشار فصلنامه نوشته است:
امروز شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت، بدنبال تبدیلشدن به یک قطب راهبردی در حوزه مسکن وزارت نفت و یکی از پیشگامان صنعت ساختمان کشور است. ما بدنبال ترسیم آیندهای روشن و مطمئن برای صبا نفت هستیم؛ آیندهای که در آن، همکاران ما نقشآفرین اصلی خواهند بود و سهامداران و بازنشستگان صنعت نفت، بیشترین بهره را از ثمرات آن خواهند برد.
در همین راستا و با هدف ایجاد ارتباط مستمر با سهامداران، کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت اقدام به انتشار فصلنامه کردیم تا همه عزیزان در جریان دقیق فعالیتها، دستاوردها و برنامههای آینده قرار گیرند. این فصلنامه بستری خواهد بود برای ثبت و انتقال تجربهها. ما معتقدیم هر پروژه، هر تصمیم و هر موفقیت یا چالش، میتواند منبعی ارزشمند برای یادگیری باشد و انتشار فصلنامه کمک میکند که این سرمایه دانشی در سازمان ماندگار شود و نسلهای آینده مدیران و کارشناسان بتوانند از آن بهرهمند گردند.
در این شماره میخوانیم:
*گامهای بلند صبا نفت در مسیر توسعه به قلم مدیرعامل
* ساخت مسکن پرسنلی؛ راهبردی چندسربرد
* پیام مهدی عبوری؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف با عنوان «صبانفت؛ بازوی توانمند اهداف در توسعه زیرساختها »
*پیام حبیب خراسانی معاون منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری اهداف با عنوان صدای همکاران، نوای پیشرفت
* آسمانخراش کیانپارس؛ از خاک تا افلاک
* تعهد به فردا؛ ارزشهایی که صبانفت را متمایز میکنند
* نیمنگاهی بر فلسفه حیات صبانفت
*صبا فرمانیه نگینی درخشان در معماری تهران
* پروژههای خاتمه یافته
* گفتگوی اختصاصی با حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی: اوراق گام میتواند قفل تامین مالی انبوهسازان را باز کند
*هشدار رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش ساخت و ساز در کشور
* وقتی ذهنیتها، قیمتها را منجمد میکنند
*گفتگوی اختصاصی با حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهرات: سالیانه به 40 میلیون متر مربع ساختوساز برای جلوگیری از فرسودگی تهران نیاز داریم
*صبا گلستان حس طراوت و زندگی
*گزارش خبرنگار افق صبا از فصل خزان در صنعت ساختمان
* بررسی وضعیت بازار مسکن اروپا
*نوسانات قیمت مسکن در کشورهای عربی مطالعه موردی براساس دادههای 2025
*نگاهی به صنعت ساخت و ساز در کانادا و آمریکا؛ چالشها، نوآوریها و مسیر آینده
*صنعت ساختمان ایران در بحران؛ از رکود تا سایه جنگ
* روایت رئیس مرکز پژوهشها از وضعیت کنونی و آینده بازار مسکن
* مشوقهای شهرداری یا محدودیتهای وزارت راه؟
*نیایش میراثی ماندگار برای نسلهای آینده
* گفتگوی اختصاصی با محسن علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن: با رکود ترکیبی در حوزه مسکن مواجهیم
*گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه: سهم مسکن از بازار 1400 همتی سرمایه؛ فقط 2 همت است
*گفتگو با رئیس دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: بررسی چالشهای همکاری میان دانشگاه و صنعت ساختمان
*صبا نفت چگونه موانع ساختوساز را از سر راه برمیدارد؟
*اولویت ما بهینهسازی و مولدسازی داراییهای موجود است
*نسخهای برای نجات شهر با مروری بر بحران سه بعدی ساختوساز
*تشریح نحوه تامین مالی پروژهها و ارتقای رفاه کارکنان
*وفاداری مشتریان، برگ برنده ما در بازار مسکن است
* صبا کیش جایی که اعتبار، سازه میسازد
* کاربرد فناوری بلاکچین در صنعت ساختوساز: کاربردها و چالشها
* معرفی کتاب؛ مدیریت در جامعه آینده
* نقش هوش مصنوعی در صنعت ساختمان
*هوش هیجانی در محیط کار؛ کلید موفقیت فردی و سازمانی