نخستین شماره افق صبا منتشر شد

مدیران خودرو
نخستین شماره نشریه داخلی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت منتشر شد.

به گزارش ایلنا، نخستین شماره نشریه داخلی شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت با شعار  تعهد به فردا، ارزش‌هایی که صبا نفت را متمایز می‌کند، منتشر شد. 

رسول قربان‌نژاد مدیرعامل  افق صبا درباره  چرایی انتشار فصلنامه  نوشته است:

امروز شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت، بدنبال تبدیل‌شدن به یک قطب راهبردی در حوزه مسکن وزارت نفت و یکی از پیشگامان صنعت ساختمان کشور است. ما بدنبال ترسیم آینده‌ای روشن و مطمئن برای صبا نفت هستیم؛ آینده‌ای که در آن، همکاران ما نقش‌آفرین اصلی خواهند بود و سهامداران و بازنشستگان صنعت نفت، بیشترین بهره را از ثمرات آن خواهند برد.

در همین راستا و با هدف ایجاد ارتباط مستمر با سهامداران، کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت اقدام به انتشار فصلنامه کردیم تا همه عزیزان در جریان دقیق فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های آینده قرار گیرند. این فصلنامه بستری خواهد بود برای ثبت و انتقال تجربه‌ها. ما معتقدیم هر پروژه، هر تصمیم و هر موفقیت یا چالش، می‌تواند منبعی ارزشمند برای یادگیری باشد و انتشار فصلنامه کمک می‌کند که این سرمایه دانشی در سازمان ماندگار شود و نسل‌های آینده مدیران و کارشناسان بتوانند از آن بهره‌مند گردند.

در این شماره  می‌خوانیم:

    *گام‌های بلند صبا نفت در مسیر توسعه به قلم مدیرعامل

   * ساخت مسکن پرسنلی؛ راهبردی چندسربرد

  * پیام مهدی عبوری؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف   با عنوان «صبانفت؛ بازوی توانمند اهداف در توسعه زیرساخت‌ها »

   *پیام حبیب خراسانی معاون منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری اهداف با عنوان  صدای همکاران، نوای پیشرفت

  *  آسمان‌خراش کیانپارس؛ از خاک تا افلاک

   * تعهد به فردا؛ ارزش‌هایی که صبانفت را متمایز می‌کنند

  *  نیم‌نگاهی بر فلسفه حیات صبانفت

    *صبا فرمانیه نگینی درخشان در معماری تهران

   * پروژه‌های خاتمه یافته

  * گفتگوی اختصاصی با حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی: اوراق گام می‌تواند قفل تامین مالی انبوه‌سازان را باز کند

    *هشدار رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش ساخت و ساز در کشور

   * وقتی ذهنیت‌ها، قیمت‌ها را منجمد می‌کنند

  *گفتگوی اختصاصی با حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهرات:  سالیانه به 40 میلیون متر مربع ساخت‌وساز برای جلوگیری از فرسودگی تهران نیاز داریم

    *صبا گلستان حس طراوت و زندگی

    *گزارش خبرنگار افق  صبا از فصل خزان در صنعت ساختمان

    * بررسی وضعیت بازار مسکن اروپا

    *نوسانات قیمت مسکن در کشورهای عربی مطالعه موردی براساس داده‌های 2025

    *نگاهی به صنعت ساخت و ساز در کانادا و آمریکا؛ چالش‌ها، نوآوری‌ها و مسیر آینده

    *صنعت ساختمان ایران در بحران؛ از رکود تا سایه جنگ

  *  روایت رئیس مرکز پژوهش‌ها از وضعیت کنونی و آینده بازار مسکن

   * مشوق‌های شهرداری یا محدودیت‌های وزارت راه؟

    *نیایش میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده

   * گفتگوی اختصاصی با محسن علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن: با رکود ترکیبی در حوزه مسکن مواجهیم

    *گفتگو با فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه: سهم مسکن از بازار 1400 همتی سرمایه؛ فقط 2 همت است

   *گفتگو با رئیس دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: بررسی چالش‌های همکاری میان دانشگاه و صنعت ساختمان

    *صبا نفت چگونه موانع ساخت‌وساز را از سر راه برمی‌دارد؟

    *اولویت ما بهینه‌سازی و مولدسازی دارایی‌های موجود است

    *نسخه‌ای برای نجات شهر با مروری بر بحران سه بعدی ساخت‌وساز

    *تشریح نحوه تامین مالی پروژه‌ها و ارتقای رفاه کارکنان

   *وفاداری مشتریان، برگ برنده ما در بازار مسکن است

   * صبا کیش جایی که اعتبار، سازه می‌سازد

   * کاربرد فناوری بلاک‌چین در صنعت ساخت‌وساز: کاربردها و چالش‌ها

   * معرفی کتاب؛ مدیریت در جامعه آینده

  *   نقش هوش مصنوعی در صنعت ساختمان

   *هوش هیجانی در محیط کار؛ کلید موفقیت فردی و سازمانی

 

 

