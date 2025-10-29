کنسرت هژیر مهرافروز و گروه «نسل خلیل» در تالار وحدت/حرکت روی مرز «نیایش» و «موسیقی معاصر»

به گزارش ایلنا، کنسرت هژیر مهرافروز به همراه گروه نسل خلیل روز ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

این اجرا ادامه‌ی مسیر هنری هژیر مهرافروز در بازآفرینی آثار پیشین و رویکردی پخته‌تر در ارائه موسیقی او در چند سال اخیر است.

در این برنامه سه اثر با عناوین بهارِشهریار، شاهسوار وخت، و سماع (بدون کلام) روی صحنه خواهد رفت.

هژیر مهرافروز درباره این اجرا توضیحاتی داد. او گفت: بهار شهریار نخستین بار در سال ۹۷ در تالار وحدت با گروه تنبورنوازی آیان به سرپرستی هژیر مهرافروز روی صحنه رفت، اما با توجه به پیچیدگی موجود در فرم و مضراب و حرکت قطعه آنگونه که باید ارائه نشد. اینبار با ترکیب جدید گروه نسل خلیل باز اجرا می‌شود.

مهرافروز درباره این اثر گفت: در اجرای تازه بهار شهریار، تلاش کرده‌ام کیفیت و روح قطعه به شکل کامل‌تری شنیده شود چیزی که همیشه در ذهنم بود، اما در اجرای نخست به آن دست نیافتم

وی افزود: قطعه‌ی «شاهسوار وخت» برای اولین بار در این کنسرت اجرا خواهد شد، کلام این اثر از مکتوبات کهن یارسان برگرفته شده و فضائی کاملا نیایشی و عرفانی دارد که بر مفاهیم پاکی و نیستی و نیک سیرتی و وحدت و اتصال به معبود استوار است.

هژیر مهرافروز ادامه داد: آهنگساز این اثر سیدسلمان حسینی هنرمند اندیشمند که با شناخت عمیق از فضای عرفانی و شعر و رنگ‌های صوتی قطعه‌ای خلق کرده که در مرز میان نیایش و موسیقی معاصر حرکت می‌کند.

مهرافروز در پایان گفت: برای من گروه نسل خلیل نماد تداوم و بالندگی است مجموعه‌ای از هنرمندان جوان و آگاه که در کنار هم میکوشیم صدایی از دل سنت اما به زبان امروز به گوش برسانیم.

گفتنی است، در این کنسرت گروه پرفورمنس جریان به سرپرستی فائزه نوری حالتی چند وجهی و تصویری به اجرا داده جایی که حرکت و نور و موسیقی در گفت و گویی زنده و در لحظه با یکدیگر قرار می‌گیرند.

علاقمندان برای تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند. عکس از مهدی آزادبخت

