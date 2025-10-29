محمد کشاورز:
اخبار کتاب و ادبیات نباید زیر سایه دیگر حوزهها محو شود

به گزارش ایلنا، محمد کشاورز در گفتوگو با ستاد خبری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران درباره نقش اجتماعی داستان گفت: داستان، بهعنوان یک هنر، بازتاب واقعیتهای اجتماعی است و از این جهت میتواند به غنای رویدادهای فرهنگی کمک کند. در برنامههایی مانند هفته کتاب یا نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، میتوان با رونمایی از آثار داستانی و برگزاری جلسات داستانخوانی، توجه بیشتری به این حوزه معطوف کرد.
نویسنده مجموعه داستان «پایکوبی» افزود: در رویدادهای فرهنگی، اگر مجموعهای از آثار داستانی با حضور نویسنده، منتقدان و پژوهشگران خوانده و نقد و بررسی شود، تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. همچنین با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی، میتوان جلسات داستانخوانی برگزار کرد و از طریق همین شبکهها، مخاطبان را از زمان و محتوای این برنامهها مطلع ساخت.
کشاورز با تأکید بر نقش داستانخوانی در گسترش فرهنگ کتابخوانی گفت: گسترش دایره مخاطبان رمان و داستان فارسی، زمینهساز رشد شمارگان و رونق بازار نشر خواهد بود؛ در این صورت، نویسندگان نیز انگیزه بیشتری برای خلق آثار باکیفیت خواهند داشت. باید موجی میان مخاطبان راه انداخت تا از تازهترین کتابهای داستانی مطلع شوند. در شرایطی که اخبار حوزههای مختلف پررنگ است، نباید اخبار کتاب و ادبیات کمرنگ بماند.
نویسنده مجموعه داستان «بلبل حلبی» با اشاره به علاقه مخاطب ایرانی به بازتاب زندگی روزمره در داستانهای فارسی بیان کرد: خواننده با شناخت عمیق از فضای داستانهای ایرانی، احساس میکند این آثار بازتابی از دغدغهها و تجربههای شخصی او هستند. این آشنایی، نوعی همزادپنداری و احساس نزدیکی به زندگی روزمره ایجاد میکند.
وی افزود: مخاطبان در سالهای اخیر به رمانهای ترجمه شده نیز علاقه نشان دادهاند، زیرا این آثار آنها را به فضاهای تازهای در کشورهای مختلف مانند ژاپن، آمریکا، اروپا و آفریقا میبرند. با وجود رشد چشمگیر کمیت آثار فارسی، نویسندگان باید به کیفیت آثار خود نیز توجه داشته باشند تا بتوانند مخاطب را حفظ کنند.
کشاورز در پایان گفت: در ادبیات داستانی ایران، گروهی از نویسندگان برجسته همچنان آثاری با کیفیت بالا و ماندگار خلق میکنند؛ آثاری که مانند کتابهای دهههای شصت، هفتاد و هشتاد الهامبخش و اثرگذارند. در کنار آن، بازار نشر شاهد انتشار مجموعههای متنوعی است که هرچند همه به یک اندازه قوی نیستند، اما هر یک سهمی در گسترش ادبیات داستانی دارند. آثار برجسته و باکیفیت، حتی با شمارگان محدود، جایگاه خود را در دل مخاطبان حفظ میکنند و ماندگار میمانند.