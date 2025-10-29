آلبوم موسیقی «خورشیدِ من» منتشر شد

به گزارش ایلنا، آلبوم موسیقی «خورشیدِ من» با آهنگ‌سازیِ سامان صادقیان و آوازِ مجتبی عسگری، بر اساس اشعاری از هوشنگ ابتهاج، حزینِ لاهیجی، ابوالقاسم لاهوتی، ملک‌الشعرایِ بهار، رهی معیری و وحشیِ بافقی منتشر شد و در دسترس علاقمندان موسیقی ایرانی قرار گرفت.

سامان صادقیان، آهنگ‌ساز این آلبوم، درباره‌ی روند شکل‌گیری و انتخابِ اشعار گفت: تلفیقِ شعر و موسیقی همیشه برای من در اولویت بوده است. وقتی می‌خواهم اثری بسازم، نخست به هماهنگی شعر و ملودی فکر می‌کنم. شعر باید از نظرِ معنا، وزن و فضا با موسیقی هم‌خوان باشد تا نتیجه‌ای طبیعی و اثرگذار به‌دست آید.

او در ادامه افزود: در انتخابِ اشعار دقتِ زیادی دارم. گاهی سراغ شعرهای تغزلی و عاشقانه می‌روم و گاهی به سروده‌هایی با مضمونِ اجتماعی توجه می‌کنم. با این حال، همواره دغدغه دارم که اثر بتواند از سدِّ ممیزی و مجوز عبور کند. در موردِ شعرِ «مژده‌ی آزادی» از هوشنگ ابتهاج، واقعاً نگران بودم که اجازه‌ی انتشار داده شود یا نه.

صادقیان با اشاره به همکاری خود با مجتبی عسگری اظهار داشت: هدفم در ساخت آثار باکلام، ایجادِ ترکیبی تأثیرگذار میان شعر و موسیقی است. در بخش آواز نیز با خواننده مشورت می‌کنم تا هماهنگی و انسجام نهایی شکل بگیرد. بیشتر اشعار بخشِ آوازی را خودم انتخاب می‌کنم تا فضای موسیقایی اثر حفظ شود.

از قطعات این آلبوم می‌توان به «خورشیدِ من»، «مژده‌ی آزادی»، «از یاد رفته»، «یاران همه رفتند»، «آوازِ خیال‌انگیز» و «امید بریدیم» اشاره کرد.

در اجرای این مجموعه، نوازندگانی چون روح‌الله الله‌دادی (نی)، امیرمهدی مقدم (عود)، نیما پورفولادی (کمانچه‌ی بم)، مصطفی هاشم‌زاده (تمبک) و سامان صادقیان (سه‌تار و آهنگ‌ساز) همکاری داشته‌اند.

