به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیست و دومین اجلاس تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی ، در جلسه ای که در محل سازمان بسیج صداوسیما و با حضور جواد رمضان نژاد رییس سازمان بسیج صدا و سیما ، عرفان خدا پرست دبیر اجلاس ، سعید مقدسیان دبیر هیئت اندیشه ورز، حجت الاسلام خداجویان مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی ،حجت الاسلام و المسلمین محمد شجاعی ، حاج مرتضی طاهری ، حاج رضا بکایی، حاج آقا منتظر ، آقای مداحی ، دکتر نسیمی ، رحیم آبفروش ، سیدرضا جدا مسئول بسیج مداحان ، حجت الاسلام واضحی از ستاد راهبردی حوزه های علمیه و خانم گنجی دبیرکمیته بانوان اجلاس برگزار گردید، برلزوم هم افزایی و همگرایی و استفاده بهینه از همه امکانات مادی و معنوی ستاد اجرایی این اجلاس تاکید شد.

جواد رمضان نژاد با تاکید برلزوم و اهمیت برگزاری این اجلاس در سال جاری گفت: امسال و با توجه به رخدادهای اتفاق افتاده و فضایی که برای جامعه متاثر از جنگ دوازده روزه ایجاد شد برآنیم تا جلوه و رنگ شهدای این واقعه تاریخی در اجلاس امسال برجسته و متمایز باشد.به حمدالله ظرفیت خوبی در مشهد ایجاد شده است و همکاران ما در اداره کل صداوسیمای استان خراسان رضوی با همه امکانات پای کار این اجلاس آمده اند که جای تقدیر دارد و امیدواریم شرایط به گونه ای رقم بخورد تا میزبانی شایسته ای از خادمان و پیزغلامان حسینی از سراسر کشور داشته باشیم.

تجلیل و تکریم پیرغلامان حسینی،تمرکز بر موضوع جنگ 12 روزه و شهدای دفاع مقدس 12 روزه،تقویت بحث مهدویت، روضه های خانگی در منزل خانواده های معظم شهداء و تکایای قدیمی . جلسات شعر آیینی، جلسات ویژه بانوان،تقدیر از چهره های برجسته ستایشگری ایران و جهان اسلام،موضوع وحدت اسلامی و تقریب مذاهب، بحث محورمقاومت،همکاری با حوزه های علمیه و مجامع علمی دانشگاهی و توجه بر منویات مقام معظم رهبری در حوزه ستایشگری اهل بیت از جمله مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی با دبیری عرفان خداپرست و به همت سازمان بسیج صداوسیما و با مشارکت استانداری و صداوسیمای خراسان رضوی از بیستم تا بیست و دوم آبان ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

