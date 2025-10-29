خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلسه شورای اندیشه‌ورز اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی برگزار شد

جلسه شورای اندیشه‌ورز اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی برگزار شد
کد خبر : 1706611
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه شورای سیاست گذاری و اندیشه ورز بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیست و دومین اجلاس تجلیل از  پیرغلامان و خادمان حسینی ، در جلسه ای که در محل سازمان بسیج صداوسیما و با حضور جواد رمضان نژاد رییس سازمان بسیج صدا و سیما ، عرفان خدا پرست دبیر اجلاس ، سعید مقدسیان دبیر هیئت اندیشه ورز، حجت الاسلام خداجویان مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی ،حجت الاسلام و المسلمین محمد شجاعی ، حاج مرتضی طاهری ، حاج رضا بکایی، حاج آقا منتظر ، آقای مداحی ، دکتر نسیمی ، رحیم آبفروش ، سیدرضا جدا مسئول بسیج مداحان ، حجت الاسلام واضحی از ستاد راهبردی حوزه های علمیه و خانم گنجی دبیرکمیته بانوان اجلاس برگزار گردید، برلزوم هم افزایی و همگرایی و استفاده بهینه از همه امکانات مادی و معنوی ستاد اجرایی این اجلاس تاکید شد.

جواد رمضان نژاد با تاکید برلزوم و اهمیت برگزاری این اجلاس در سال جاری گفت: امسال و با توجه به رخدادهای اتفاق افتاده و فضایی که برای جامعه متاثر از جنگ دوازده روزه ایجاد شد برآنیم تا جلوه و رنگ شهدای این واقعه تاریخی در اجلاس امسال برجسته و متمایز باشد.به حمدالله ظرفیت خوبی در مشهد ایجاد شده است و همکاران ما در اداره کل صداوسیمای استان خراسان رضوی با همه امکانات پای کار این اجلاس آمده اند که جای تقدیر دارد و امیدواریم شرایط به گونه ای رقم بخورد تا میزبانی شایسته ای از خادمان و پیزغلامان حسینی از سراسر کشور داشته باشیم.

 تجلیل و تکریم پیرغلامان حسینی،تمرکز بر موضوع جنگ 12 روزه و شهدای دفاع مقدس 12 روزه،تقویت بحث مهدویت، روضه های خانگی در منزل خانواده های معظم شهداء و تکایای قدیمی . جلسات شعر آیینی، جلسات ویژه بانوان،تقدیر از چهره های برجسته ستایشگری ایران و جهان اسلام،موضوع وحدت اسلامی و تقریب مذاهب، بحث محورمقاومت،همکاری با حوزه های علمیه و مجامع علمی دانشگاهی و توجه بر منویات مقام معظم رهبری در حوزه ستایشگری اهل بیت از جمله مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

بیست و دومین اجلاس بین المللی تجلیل از خادمان و پیرغلامان حسینی با دبیری عرفان خداپرست و به همت سازمان بسیج صداوسیما و با مشارکت استانداری و صداوسیمای خراسان رضوی از بیستم تا بیست و دوم آبان ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ