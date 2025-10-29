به گزارش ایلنا، مجید رضوی خواننده موسیقی پاپ پس از برپایی تورکنسرت‌های خود در کشور امارات برای چهارمین بار پیاپی، طی روزهای آینده در کشورهای کانادا و انگلستان فصل دیگری از کنسرت‌های بین‌المللی خود را آغاز خواهد کرد.

تهیه‌کننده مجید رضوی از برگزاری کنسرت این خواننده در کشور انگلستان طی روزهای پیش رو به میزبانی شهرهای لندن و منچستر خبرداد و گفت: پس از انتشار خبر فروش بلیت کنسرت‌های انگلیس مجیدرضوی در روزهای شانزدهم و هفدهم آبان، بلیت‌ها به اتمام رسید و شرایطی را فراهم کرد تا مجموع این کنسرت‌ها در روز هجدهم آبان ماه (میلادی) نیز تمدید شود.

خانزاده بیان کرد: تمام تلاش گروه اجرایی بر این است تا به واسطه برنامه ریزی‌ها و طراحی‌هایی که به تناسب امکانات سالن و هنرمندان انجام شده، کنسرت با کیفیتی پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

وی درباره برگزاری تورکنسرت‌های کانادا مجید رضوی هم گفت: بر اساس برنامه ریزی‌هایی که مدت‌ها قبل انجام دادیم، بنا بود که سال گذشته فصل تازه‌ای از کنسرت‌های مجید رضوی در شهرهای مختلف کانادا برگزار شود. حتی هماهنگی‌های لازم هم برای موضوعات مرتبط با برپایی این کنسرت‌ها از جمله صدور ویزا، سامانه‌های فروش بلیت و موارد دیگر انجام شده بود اما متاسفانه به دلیل برخی از کارشکنی‌ها، با مشکلاتی مواجه شدیم که در این مدت به واسطه تلاش همکاران برگزارکننده کنسرت و همراهی خوب مجموعه جدید هماهنگ کننده و هچنین پیگیری‌های حقوقی به عمل آمده خوشبختانه طی ماه گذشته ویزای مجیدرضوی و گروه صادر و مخاطبان شاهد برگزاری کنسرت‌ در شهرهای مختلف کشورکانادا طی بهمن ماه ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۵) خواهند بود.

این خواننده طی سال‌های گذشته در کشورهای مختلف اروپایی و کشورهایی چون استرالیا، امارات و ترکیه نیز کنسرت‌های متعدی را برگزار کرده است.

