به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر به شهرستان رباط‌کریم، با حضور در کاروانسرای تاریخی حاج‌کمال از بخش‌های مختلف این بنای ارزشمند بازدید و ضمن صدور دستورات لازم برای بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این مجموعه، بر لزوم رویدادمحور شدن کاروانسراهای تاریخی تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: کاروانسراهای تاریخی روح شهر هستند و باید به زندگی امروز مردم بازگردند. کاروانسرای حاج‌کمال ظرفیت آن را دارد که هر روز میزبان یک رویداد فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی یا برنامه گردشگری باشد تا مردم و مسافران با تاریخ زنده این سرزمین پیوند بخورند.

صالحی‌امیری افزود: خوشبختانه این کاروانسرا از جمله بناهای تاریخی سالم، اصیل و با هویت است و می‌تواند به‌عنوان یک مرکز فرهنگی و گردشگری پویا در خدمت مردم شهرستان رباط‌کریم و مسافران ورودی به این منطقه قرار گیرد.

در ادامه این بازدید، وزیر میراث‌فرهنگی از کتاب «رباط‌کریم؛ چهارراه تمدن» تألیف محمد هژبری رونمایی کرد؛ اثری که به معرفی پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی این شهرستان می‌پردازد و به‌عنوان مرجعی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه میراث فرهنگی محسوب می‌شود.

در جریان این برنامه، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رباط‌کریم، گزارشی از وضعیت مرمتی و برنامه‌های آینده این کاروانسرا ارائه داد و بر نقش محوری آن در توسعه گردشگری شهرستان تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی را در این بازدید، حسن قشقاوی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین ترابی امام جمعه رباط‌کریم، حمیدرضا الهیاری شهردار این شهر و علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران همراهی کردند.

کاروانسرای تاریخی حاج‌کمال، یکی از شاخص‌ترین آثار معماری دوران قاجار در شهرستان رباط‌کریم است که با معماری اصیل ایرانی و موقعیت راهبردی خود، قابلیت تبدیل شدن به یکی از محورهای توسعه گردشگری فرهنگی و اقتصادی منطقه را دارد.

انتهای پیام/