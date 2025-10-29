خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاروانسرای «حاج‌کمال» رباط‌کریم به مرکز رویدادهای فرهنگی کشور تبدیل می‌شود

کاروانسرای «حاج‌کمال» رباط‌کریم به مرکز رویدادهای فرهنگی کشور تبدیل می‌شود
کد خبر : 1706584
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر تبدیل کاروانسرای تاریخی حاج‌کمال رباط‌کریم به «کاروانسرای رویدادمحور»، گفت: این بنای تاریخی باید هر روز میزبان یک رویداد فرهنگی، هنری یا صنایع‌دستی باشد تا به کانون تپنده فرهنگ، گردشگری و هویت تاریخی شهرستان رباط‌کریم تبدیل شود.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر به شهرستان رباط‌کریم، با حضور در کاروانسرای تاریخی حاج‌کمال از بخش‌های مختلف این بنای ارزشمند بازدید و ضمن صدور دستورات لازم برای بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این مجموعه، بر لزوم رویدادمحور شدن کاروانسراهای تاریخی تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: کاروانسراهای تاریخی روح شهر هستند و باید به زندگی امروز مردم بازگردند. کاروانسرای حاج‌کمال ظرفیت آن را دارد که هر روز میزبان یک رویداد فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی یا برنامه گردشگری باشد تا مردم و مسافران با تاریخ زنده این سرزمین پیوند بخورند.

صالحی‌امیری افزود: خوشبختانه این کاروانسرا از جمله بناهای تاریخی سالم، اصیل و با هویت است و می‌تواند به‌عنوان یک مرکز فرهنگی و گردشگری پویا در خدمت مردم شهرستان رباط‌کریم و مسافران ورودی به این منطقه قرار گیرد.

در ادامه این بازدید، وزیر میراث‌فرهنگی از کتاب «رباط‌کریم؛ چهارراه تمدن» تألیف محمد هژبری رونمایی کرد؛ اثری که به معرفی پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی این شهرستان می‌پردازد و به‌عنوان مرجعی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه میراث فرهنگی محسوب می‌شود.

در جریان این برنامه، حمید کریمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رباط‌کریم، گزارشی از وضعیت مرمتی و برنامه‌های آینده این کاروانسرا ارائه داد و بر نقش محوری آن در توسعه گردشگری شهرستان تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی را در این بازدید، حسن قشقاوی نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین ترابی امام جمعه رباط‌کریم، حمیدرضا الهیاری شهردار این شهر و علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران همراهی کردند.

کاروانسرای تاریخی حاج‌کمال، یکی از شاخص‌ترین آثار معماری دوران قاجار در شهرستان رباط‌کریم است که با معماری اصیل ایرانی و موقعیت راهبردی خود، قابلیت تبدیل شدن به یکی از محورهای توسعه گردشگری فرهنگی و اقتصادی منطقه را دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ