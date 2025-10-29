چهاردهمین شماره فصلنامۀ رهیافت اندیشه منتشر شد
چهاردهمین شماره فصلنامۀ تخصصی رهیافت اندیشه، به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدمهدی بیکی و سردبیری نادر زینلی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، چهاردهمین شماره فصلنامۀ تخصصی رهیافت اندیشه، با موضوع «جنگ دوازدهروزه و روایت فتح»، نگاهی تحلیلی به این رخداد مهم داشته و گامی در مسیر تبیین و روایت آن برداشته است. پروندههایی که در این شماره از مجله آمده است بدین قرار است: علم و دین/ تابآوری اقتصادی در وضعیت جنگی/ روایت مقاومت؛ از مدیریت تا مردم/ جامعۀ مقاومتی؛ از تربیت تا فرهنگ/ همبستگی اجتماعی و مقاومت سیاسی/ خانواده در خط مقدم تمدن.
در این شماره از فصلنامۀ رهیافت اندیشه گفتوگوهایی با اساتید و کارشناسان از جمله دکتر عبدالله معتمدی، دکتر محمدهادی همایون، دکتر محمدمهدی اسماعیلی، دکتر میثم لطیفی، دکتر غلامرضا جمشیدیها، دکتر علی انتظاری، دکتر فواد ایزدی، دکتر صادق کوشکی، حجتالاسلام دکتر سیدمحمدصادق کاظمی، سیداحمد عبودتیان، دکتر سیامک طهماسبی، دکتر ابوالفضل اقبالی، دکتر حمیدرضا مقصودی، دکتر میثم صداقتزاده منتشر شده است.