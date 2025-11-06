رکوردشکنی «کالیفرنیا IKB۷» در حراج کریستیز پاریس؛
یک تابلوی فقط آبی ۲۱ میلیون دلار فروخته شد!
جلوهای شبیه به بستر دریا
یکی از آثار مورد توجه در حراج کریستیز امسال، اثری از ایو کلن است که با رنگ مخصوص این هنرمند یعنی آبی «International Klein Blue – IKB» خلق شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حراج کریستیز یکی از بزرگترین رویدادهای هنری و اقتصادی جهان است. طی این رویداد قدیمی در تمام این سالها آثار زیادی کشف و دیده شدهاند. البته که رکوردهای عجیب و غریب فروش همواره تعجب مخاطبان، هنردوستان و کلکسیونداران را برانگیخته است.
حراج امسال کریستیز نیز خالی از اتفاقات جالب نبوده است. یکی از این اتفاقات یک تابلوی ظاهرا غیر هنری است که سرتاسر آن بدون هیچ سوژهای، رنگ شده است.
تابلوی عجیب و عظیم ایو کلن
این اثر که توسط ایو کلن هنرمند فرانسوی خلق شده، تابلوی تکرنگ عظیمالجثهای به عرض ۱۴ فوت است. این اثر طی روزهای گذشته در حراج امسال کریستیز به قیمت ۱۸٫۴ میلیون یورو (معادل ۲۱٫۴ میلیون دلار) به فروش رفت!
بدین ترتیب رکورد جدیدی برای آثار این هنرمند در فرانسه به ثبت رسیده است.
نمایی از تابلوی رکوردشکن ایو کلن در حراج کریستیز پاریس
«کالیفرنیا IKB 7» بزرگترین اثر تکرنگ دنیا
این اثر با عنوان «کالیفرنیا IKB ۷» بزرگترین نقاشی تکرنگ کلن است که در مالکیت خصوصی قرار داشته و جلوهای از قدرت ماندگار نگاه انقلابی او به رنگ را به نمایش میگذارد.
تجلی «آبی کلن» و فلسفه رنگ ناب
فروش این تابلو در حراجی با عنوان «Avant-Garde (s) Including Thinking Italian» از برآورد پیشفروش آن در بازه ۱۶ تا ۲۵ میلیون یورو یا ۱۸٫۵ تا ۲۹ میلیون دلار فراتر رفت.
این بوم چهارمتری که در سال ۱۹۶۱ با رنگ اختصاصی کلن یعنی «International Klein Blue – IKB» / «آبی بینالمللی کلن» خلق شده، نمود دیدگاه رادیکال هنرمند در تبدیل رنگ ناب به شیئی مستقل برای تأمل و شهود است.
پل نایزام (رئیس بخش هنر پس از جنگ و معاصر در کریستیز فرانسه) در اینباره گفت: سطح بافتدار این نقاشی که با سنگریزههای ریز پوشیده شده و جلوهای شبیه به بستر دریا دارد، بیننده را به غوطهوری در انرژی ناب رنگ فرا میخواند؛ مفهومی که کلن آن را فارغ از هرگونه تصویر یا روایت تعریف میکرد.
پیشینه و مسیر تاریخی اثر
این تابلو اندکی پیش از نخستین و تنها سفر کلن به ایالات متحده خلق شد و نام آن برگرفته از ایالتی است که در ابتدا تصور میشد اثر در آن به نمایش درآمده باشد.
اما پژوهشهای اخیر کریستیز و بنیاد ایو کلن نشان دادند که نقاشی نخستینبار در گالری لئو کاستلی در نیویورک به نمایش درآمده و سپس در سال ۱۹۶۱ به گالری ویرجینیا دوان در لسآنجلس منتقل شده است.
«کالیفرنیا IKB ۷۱»، از سال ۲۰۰۵ در مجموعهای خصوصی در نیویورک نگهداری میشد و در همان سال از طریق گالری پیس خریداری شده بود.
این اثر در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به صورت امانت بلند مدت در موزه متروپولیتن نیویورک به نمایش درآمد؛ یعنی آخرین بار پیش از فروش اخیر.
رنگ اختصاصی و میراث هنری ایو کلن
ایو کلن، که در سال ۱۹۶۲ و در سن ۳۴ سالگی به طور ناگهانی درگذشت، رنگ منحصر به فرد خود را با ترکیب رنگدانه لاجوردی و رزین مصنوعی ساخت و فرمول آن را ثبت اختراع کرد تا درخشندگی و شدت رنگ حفظ شود.
رکورد پیشین آثار کلن در حراجها به سال ۲۰۱۳ بازمیگردد، زمانی که مجسمهای از اسفنجهای آبی او به قیمت ۲۲ میلیون دلار در حراجی ساتبیز نیویورک به فروش رفت.
ایو کلن؛ پیشگام جستوجوی نامتجسم و بینهایت
از ایو کلن و آثارش چه میدانیم؟
ایو کلن ۱۹۲۸–۱۹۶۲ از برجستهترین چهرههای آوانگارد پس از جنگ جهانی دوم بود؛ هنرمندی که در پی یافتن شیوههایی رادیکال برای بازنمایی امر نامتجسم و بینهایت برآمد. در آثار نقاشی، مجسمهها، کنشها و اجراهایش، او به کاوشی سختگیرانه و تحریکآمیز در طبیعت و نیروهای آن دست زد.
در اواخر دهه ۱۹۵۰، کلن با گروه «صفر» در دوسلدورهمکاری داشت و در سال ۱۹۶۰ از بنیانگذاران جنبش نوواقعگرایان شد.
کلن در شهر نیس، فرانسه و در خانوادهای هنرمند متولد شد. او از همان سال ۱۹۴۷ اعلام کرد که آبی آسمان نخستین اثر هنری اوست. در سراسر دوران فعالیتش، از رنگ آبی بهره فراوان برد و آن را «نامرئیای که مرئی میشود» میدانست. در دهه ۲۰ زندگی خود به ژاپن سفر کرد و به مطالعه فراماسونری رزیکروسی (Rosicrucianism) و جودو پرداخت.
در سال ۱۹۵۵ در پاریس ساکن شد و برای نخستینبار نقاشیهای تکرنگ خود را در باشگاه دِ سولیتِر (Club des Solitaires) به نمایش گذاشت.
در سال ۱۹۵۸، او گالری ایریس کلر را کاملاً خالی کرد و همان فضای تهی را به عنوان اثری هنری عرضه نمود.
کلن همچنین مجموعهای را آغاز کرد با نام «آنتروپومتریها» در آن زنان با بدنی پوشیده از رنگ آبی، به مثابه «قلمموهای زنده»، خود را بر بوم یا کاغذ میفشردند؛ اجرایی میان نقاشی، بدن و آیین.
از سال ۱۹۵۹، او اقدام به فروش مجموعهای به نام «مناطق نامتجسم حساسیت تصویری» کرد، در ازای مبلغی معین از طلا که نیمی از آن را در رود سن (Seine) میریخت.
در همان سال، او رنگ اختصاصی خود، آبی بینالمللی کلن (IKB) را ثبت اختراع کرد؛ ترکیبی از رنگدانه لاجوردی و رزین مصنوعی که با همکاری یک فروشنده مواد شیمیایی توسعه داد.
در سال ۱۹۶۰، کلن اثر مشهور «پرش در خلأ» را خلق کرد؛ فتومونتاژی که در آن بهظاهر از پنجره طبقه دوم ساختمانی در پاریس به هوا میپرد.
در سال ۱۹۶۱، نخستین نمایشگاه مرور آثارش در موزه هاوس لانگه، در شهر کرفلد آلمان غربی برگزار شد و پس از آن نمایشگاههای انفرادی در گالری لئو کاستلی (نیویورک) و گالری دوان (لسآنجلس) برپا کرد.
در هفت سال پیش از درگذشتش بر اثر سکته قلبی در سال ۱۹۶۲، کلن بیش از هزار اثر و نوشتههای فراوان و پیشرو خلق کرد.