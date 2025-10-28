تشکیل میز مد و لباس در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
«میز مد و لباس» با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تشکیل میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، در دیدار دکتر حسین دیوسالار معاون همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دکتر محسن گرجی رییس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس، راههای گسترش همکاری در معرفی مد و لباس ایرانی- اسلامی در عرصه بینالملل بررسی شد.
در این دیدار، دو طرف بر تقویت تعاملات فرهنگی در حوزه مد و لباس ایرانی- اسلامی، مشارکت کارگروه ساماندهی مد و لباس در رویدادهای بینالمللی با همکاری رایزنیهای فرهنگی ایران و توسعه صادرات محصولات مرتبط با مد و لباس ایرانی- اسلامی تأکید کردند.
همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی برای تدوین برنامههای اجرایی و حمایت از حضور فعال هنرمندان و طراحان ایرانی در رویدادهای بینالمللی تشکیل شود.