تشکیل میز مد و لباس در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، در دیدار دکتر حسین دیوسالار معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دکتر محسن گرجی رییس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس، راه‌های گسترش همکاری در معرفی مد و لباس ایرانی- اسلامی در عرصه بین‌الملل بررسی شد.

در این دیدار، دو طرف بر تقویت تعاملات فرهنگی در حوزه مد و لباس ایرانی- اسلامی، مشارکت کارگروه ساماندهی مد و لباس در رویدادهای بین‌المللی با همکاری رایزنی‌های فرهنگی ایران و توسعه صادرات محصولات مرتبط با مد و لباس ایرانی- اسلامی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی برای تدوین برنامه‌های اجرایی و حمایت از حضور فعال هنرمندان و طراحان ایرانی در رویدادهای بین‌المللی تشکیل شود.

انتهای پیام/