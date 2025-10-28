خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشکیل میز مد و لباس در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تشکیل میز مد و لباس در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
کد خبر : 1706292
لینک کوتاه کپی شد.

«میز مد و لباس» با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، در دیدار دکتر حسین دیوسالار معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دکتر محسن گرجی رییس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس، راه‌های گسترش همکاری در معرفی مد و لباس ایرانی- اسلامی در عرصه بین‌الملل بررسی شد.

در این دیدار، دو طرف بر تقویت تعاملات فرهنگی در حوزه مد و لباس ایرانی- اسلامی، مشارکت کارگروه ساماندهی مد و لباس در رویدادهای بین‌المللی با همکاری رایزنی‌های فرهنگی ایران و توسعه صادرات محصولات مرتبط با مد و لباس ایرانی- اسلامی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد کارگروه مشترکی برای تدوین برنامه‌های اجرایی و حمایت از حضور فعال هنرمندان و طراحان ایرانی در رویدادهای بین‌المللی تشکیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ