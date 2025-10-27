چراغ سینما در شهر ساحلی کنگان روشن میشود
با اعلام مدیر و پیمانکار سینما فانوس کنگان تا پایان آبان ماه سومین سینمای استان بوشهر نیز آماده بهرهبرداری و میزبان علاقهمندان به هنر در این استان خواهد شد.
به گزارش ایلنا، استان بوشهر با برخورداری از دو سینمای شهید آوینی و جوان برازجان، طی یک دهه گذشته همواره با استقبال مردم فرهنگ دوست این استان مواجه شده است. استانی که چراغ سینما در آن همواره روشن بوده و با توجه به استقبال بیش از ۳۰ هزارنفری مخاطبان طی ۶ ماهه نخست سال جاری با توجه به شرایط آب و هوایی این استان جنوبی، میتوان امید داشت که در پایان سال شاهد رشد مخاطبان سینما در این استان باشیم. اما اکنون پس از یک سال تلاش و کوشش شهربندری کنگان بهعنوان شاهراه تجارت دریایی کشور نیز تا پایان آبان ماه دارای سینما خواهد شد و چراغ سینما در استان بوشهر پور نور تر خواهد شد.
محمدرضا نعمتی مدیر و پیمانکار سینما فانوس کنگان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهر و علل احداث سینما در کنگان گفت: بندر کنگان در جنوب استان بوشهر واقعشده و صنعتی شدن ایران از این منطقه آغاز شد، جاییکه تنها راه امرارمعاش مردمش از راه دریایی چه صیادی و چه تجاری انجام میشد مردمی که از همان سالهای دور نسبت به فیلم علاقه بسیار زیادی داشتند و به همین خاطر نیز سینما سیار در این منطقه مورد استقبال قرار گرفت. اما سینما سیار به دلیل دائمی نبودن و همچنین عدم اطلاعرسانی مشکلات و مطالباتی را ایجاد کرده بود. به همین دلیل از آبان سال گذشته تلاش کردیم تا با توجه به استقبال و علاقه مردم در شهر کنگان، سینمای دائمی ایجاد کنیم تا مردم راحتتر و باکیفیت بیشتری به تماشای آثار بنشینند. البته موانع و مشکلاتی هم بر سر راه وجود داشت که خدا را شکر با تلاش و پیگیری و همکاری دوستان حل شدند.
وی ادامه داد: واقعیت امر این بود که جنوب استان بوشهر نهتنها دارای ظرفیتها و جاذبههای گردشگری بکر و کمنظیری است، بلکه قطب صنعتی کشور هم به شمار میرود. ما در حوزه گردشگری در بندر کنگان در فصل زمستان که اوج سفرهای تفریحی و توریستی است، ساحلهای شنی و سنگی بسیار متنوع و جذابی داریم که باعث شده است هرساله گردشگران و توریستهای بسیاری به این شهر بندری بیایند اما در کنار جاذبههای توریستی نبود سینما بهنوعی کمبود به شمار میرفت. از همین رو تصمیم گرفتیم که سینمای مجهز و باکیفیتی را ایجاد کنیم تا بتوان میزبانی شایستهتری را از توریستها و گردشگران داشته باشیم.
نعمتی با توجه به زمانبندی افتتاح و آغاز به کار سینما فانوس افزود: سینما کنگان با نام سینما فانوس کنگان با موقعیت مکانی مجتمع فرهنگی در آبان سال گذشته با قرداردی که بین گروه فنی و مهندس هیکو و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بسته شد آغاز به تعمیرات و بازسازی سالن کرد و همانطور که گفتم تا برطرف شدن مشکلات و موانع و کسب مجوزهای مربوطه تا اردیبهشت سال جاری زمان برد که پس از آن با انجام مراحل مختلف ازجمله کفسازیها و روشنایی و موارد اینچنینی، مراحل تهیه و نصب تجهیزات فنی که به صورت کامل توسط موسسه سینما شهر صورت گرفت و ماه گذشته نیز بخشهای خدماتی سینما بازسازی و آماده شدند و انشالله تا آخر آبان و یا نهایتاً تا اوایل آذر نیز آماده افتتاحیه سینما فانوس خواهیم شد.
نعمتی همچنین در پایان با اشاره به ظرفیتهای موجود در جذب مخاطبان در سینما فانوس نیز اظهار داشت: با توجه به موقعیت مکانی شهر و شرایط ویژه شهر بندری کنگان ما در حوزه جذب مخاطب چهار برنامه را طراحی کردیم که در بخش نخست آن توجه ویژهای نسبت به هنرمندان بومی این منطقه داریم بههرحال همانطور که عرض کردم شهر کنگان به خاطر قدمت و آیینهای باسابقه دارای مردمان هنردوستی است که به همین دلیل امروز این شهر از هنرمندان بومی بسیار ارزنده و ارزشمندی برخوردار است در بخش دوم شهرهای اطراف کنگان هستند که فواصل بسیار کمی با ما دارند از همین رو قطعاً برای تماشای فیلم به کنگان خواهند، در بخش سوم و به دلیل صنعتی بودن شهر کنگان میتوانیم از ظرفیت نیروی انسانی همراه با خانوادههایشان بهره ببریم و درنهایت نیز گردشگران و توریستهایی که برای تفریح و گردش به این شهر ساحلی میآیند. من امیدوارم با افتتاح سینما طی چند هفته پیش رو شاهد رونق مخاطبان سینما در استان بوشهر باشیم.