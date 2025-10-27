اصالت فرهنگی ایران، مسیر سبز حضور در بازار مد روسیه
ابراهیم ملّو معتقد است لباسهای ایرانی مدرن، مزین به عناصر سنتی، قابلیت تبدیل شدن به کالاهای لوکس در بازار مد و لباس روسیه را دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، رئیس کمیته ایران در انجمن صادرات و واردات روسیه با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار ابراهیم ملّو بر «لزوم افزایش اطلاعات ایرانیان درباره بازاریابی در روسیه» تأکید کرد و گفت: آموزش تجارت مبتنی بر بازاریابی روسیه در ایران تقریباً وجود ندارد و لازم است تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه مد و لباس کشور با نظام بازاریابی روسیه که شباهت زیادی به مدلهای اروپایی دارد، آشنا شوند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه «جای خالی ایران در صنایع خلاق روسیه کاملاً حس میشود»، تعریف طرحهای مختلف و فعالیتهای گامبهگام برای حضور در بازار مد و لباس همسایه شمالی ایران را مفید دانست.
ملّو خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای حضور تولیدات مد و لباس ایرانی در همایشها، نمایشگاهها و برنامههای مشترک در روسیه، بهمنظور افزایش تجارت با این کشور سودمند خواهد بود.
وی همچنین فعالان حوزه مد و لباس ایران را به «همافزایی ظرفیتها با کشورهای منطقه قفقاز» دعوت کرد.
این فعال اقتصادی افزود: سنت و فرهنگ ایران اسلامی، همراه با آرامش و برنامهریزی گامبهگام، میتواند ایران را در تجارت مد و لباس به جایگاهی برتر برساند.
ملّو با اشاره به فرهنگ مشترک ایران و روسیه تصریح کرد: مسیر سبز توسعه تجارت مد و پوشاک ایران در روسیه، از رهگذر اصالت فرهنگ و هنر ایرانی میگذرد.