مدیر روابط عمومی و مدیر فیلمنگار در بنیاد سینمایی فارابی منصوب شدند
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در احکامی جداگانه، سیدمحمدصادق لواسانی را به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و مصطفی محمودی را به عنوان مدیر نشریه فیلمنگار منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، حامد جعفری ضمن تشکر از فعالیتهای مصطفی محمودی در روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در حکمی سیدمحمدصادق لواسانی را به عنوان مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل بنیاد منصوب کرد.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی همچنین ضمن تشکر از خدمات ارزشمند نصرتالله تابش در طول ۲۳ سال مدیریت مستمر نشریه فیلمنگار، مصطفی محمودی را به عنوان مدیر جدید فیلمنگار منصوب کرد.
تعامل موثر با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در مسیر ارتقای سطح اطلاعرسانی، شفافیت، بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی و انعکاس مناسب فعالیتها برای روابط عمومی این بنیاد و ارتقای جایگاه مجله تخصصی فیلمنگار به عنوان بازوی علمی فارابی و استفاده از ظرفیت رسانههای نوین، از جمله ماموریتهایی است که حامد جعفری در احکام خود به آنها تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش، سیدمحمدصادق لواسانی علاوه بر آنکه هماکنون مشاور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بیش از ۱۶ سال نیز به صورت مستمر در حوزه سینما، فعالیت رسانهای داشته است که از آن جمله میتوان به معاون خبر مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ، مدیر روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، مدیر برنامهریزی موسسه تصویر شهر، مدیر اداره فرهنگ و هنر خبرگزاری ایسنا، معاون چندرسانهای خبرگزاری ایسنا، حضور در تیم مدیریت روابط عمومی جشنواره فیلم فجر طی ۹ دوره، مدیر روابط عمومی چندین جشنواره از جمله جشنواره فیلم شهر، تهیهکنندگی چند فیلم کوتاه و انیمیشن، فعالیت تخصصی در حوزه کپیرایت بینالملل آثار ایرانی و مدیریت تبلیغات و رسانه بیش از ۶۰ فیلم و سریال اشاره کرد.
همچنین مصطفی محمودی از پیشکسوتان حوزه رسانه است که سابقه فعالیت ۳۴ ساله در این حوزه در بخشهای سردبیری و دبیری سرویس دارد. وی پیش از این در بنیاد سینمایی فارابی مسولیتهایی از جمله دبیری کارگروه کودک و نوجوان و مدیریت آموزش را بر عهده داشته است. پایهگذار و نخستین مدیر کل روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد بعد از انقلاب، دبیر نخستین جشن انجمن منتقدان خانه سینما، مدیریت روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، جشنواره بین المللی تاتر فجر و جشنواره متعدد ملی و بین المللی سینمایی و تاتری، عضو هیات انتخاب و داوری جشنوارههای سینما وتاتر، تدریس در دانشگاه و نگارش چندین کتاب در حوزه ارتباطات، رسانه و تبلیغات بخشی از سوابق وی محسوب میشود.