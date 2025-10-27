۱۶۰۶ قطعه عکس به دبیرخانه مسابقه «از قاب تا روایت» رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دبیرخانه بخش مجموعه عکس مستند با عنوان «از قاب تا روایت» از دریافت ۲۶۰ مجموعه و ۱۶۰۶ قطعه عکس از ۱۸۷ عکاس خبر داد.

تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کردستان بیشترین میزان مشارکت در ارسال عکس را داشتند.

مهدی سروری مدیر اجرایی بخش عکس مستند نوزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت می‌گوید: آمار مشارکت و ارسال آثار با توجه به نخستین دوره و ویژه بودن تعریف برگزارکننده از نوع و تعریف «مجموعه عکس مستند» در گستره کشوری قابل قبول است.

بخش مجموعه عکس مستند با عنوان «از قاب تا روایت» برای نخستین بار با هدف معرفی عکس به عنوان آغاز یک روایت در سینمای مستند آغاز به کار کرده است.

نمایشگاه نخستین مسابقه مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت» با رای داوران پذیرای ۱۰ مجموعه عکس مستند است که هفت مجموعه عکس غیربرگزیده مشمول دریافت گواهی حضور و جایزه نقدی یکصدمیلیون ریالی هستند و سه عنوان مجموعه برتر با اهدای لوح و جایزه سیصدمیلیون ریالی تقدیر می‌شوند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه برگزار می‌شود.

