اکران آنلاین فیلم «پیر پسر» از امشب در نمایش خانگی
فیلم «پیر پسر» به کارگردانی اکتای براهنی، امشب به طور اختصاصی در سینما آنلاین فیلمنت اکران میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم درام ایرانی «پیر پسر» به نویسندگی و کارگردانی اکتای براهنی و تهیهکنندگی حنیف سروری و بابک حمیدیان، ۴ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۸، در سینما آنلاین پلتفرم فیلمنت به نمایش درمیآید.
«پیر پسر» داستان دو برادر میانسال به نامهای علی و رضا (با بازی حامد بهداد و محمد ولیزادگان) را روایت میکند که با پدر قلدر و زورگویشان غلام (با بازی حسن پورشیرازی) در خانهای قدیمی زندگی میکنند. آنها درگیر فشارهای مالی و روانی فراوانی هستند تا اینکه ورود زنی به نام رعنا (با بازی لیلا حاتمی) باعث تشدید تنشها و آشکار شدن زخمهای پنهان خانواده میشود.
در این فیلم بازیگرانی چون حامد بهداد، لیلا حاتمی، محمد ولیزادگان، با هنرمندی: حسن پورشیرازی، با حضور: بابک حمیدیان، محمدرضا داوودنژاد، فهیمه رحیم نیا، رضا رویگری، وحید قاضی زاهدی، علی رحیمی، مهسا باقری، مهری کاظمی، هژیر سام احمدی و وحید رحمتی ایفای نقش کردهاند.
عوامل فیلم سینمایی «پیر پسر» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ادیب سبحانی، تدوین: رضا شهبازی و مشاور تدوین: هایده صفی یاری، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح صحنه: آناهیتا تیموریان، طراح لباس: آزاده قوام، صدابردار: وحید مقدسی، صداگذار: احسان افشاریان، آهنگساز: حسام ناصری، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: علی جناب، مدیر تولید: وحید رحمتی و مهدی چراغی، جلوههای ویژه میدانی: آرش آقابیک، جلوههای ویژه بصری: سینا قویدل، منشی صحنه: گلنوش انتظامی و فائزه فرزام و عکاس: جواد جلالی.
بلیت بخش سینما آنلاین فیلم نت ۱۰۰ هزارتومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.