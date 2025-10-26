اکران آنلاین فیلم «پیر پسر» از امشب در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم درام ایرانی «پیر پسر» به نویسندگی و کارگردانی اکتای براهنی و تهیه‌کنندگی حنیف سروری و بابک حمیدیان، ۴ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۸، در سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌نت به نمایش درمی‌آید.

«پیر پسر» داستان دو برادر میانسال به نام‌های علی و رضا (با بازی حامد بهداد و محمد ولی‌زادگان) را روایت می‌کند که با پدر قلدر و زورگویشان غلام (با بازی حسن پورشیرازی) در خانه‌ای قدیمی زندگی می‌کنند. آنها درگیر فشارهای مالی و روانی فراوانی هستند تا اینکه ورود زنی به نام رعنا (با بازی لیلا حاتمی) باعث تشدید تنش‌ها و آشکار شدن زخم‌های پنهان خانواده می‌شود.

در این فیلم بازیگرانی چون حامد بهداد، لیلا حاتمی، محمد ولی‌زادگان، با هنرمندی: حسن پورشیرازی، با حضور: بابک حمیدیان، محمدرضا داوودنژاد، فهیمه رحیم نیا، رضا رویگری، وحید قاضی زاهدی، علی رحیمی، مهسا باقری، مهری کاظمی، هژیر سام احمدی و وحید رحمتی ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل فیلم سینمایی «پیر پسر» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ادیب سبحانی، تدوین: رضا شهبازی و مشاور تدوین: هایده صفی یاری، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح صحنه: آناهیتا تیموریان، طراح لباس: آزاده قوام، صدابردار: وحید مقدسی، صداگذار: احسان افشاریان، آهنگساز: حسام ناصری، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: علی جناب، مدیر تولید: وحید رحمتی و مهدی چراغی، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، جلوه‌های ویژه بصری: سینا قویدل، منشی صحنه: گلنوش انتظامی و فائزه فرزام و عکاس: جواد جلالی.

بلیت بخش سینما آنلاین فیلم نت ۱۰۰ هزارتومان است و نیاز به خرید اشتراک نیست.

انتهای پیام/