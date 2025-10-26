کتاب شعر «خاورمیانه چشمانت» بهزودی وارد بازار کتاب آمد
مجموعه اشعار «خاورمیانه چشمانت» تازهترین اثر طاها صمدی، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، بهزودی توسط انتشارات نسل روشن منتشر و روانه بازار کتاب آمد.
طاها صمدی که پیشتر با فعالیتهای خود در عرصه تئاتر شناخته میشود، اینبار با اثری شاعرانه به دنیای ادبیات قدم گذاشته است. کتاب «خاورمیانه چشمانت» مجموعهای از شعر نو است که در آن مفاهیم عمیق عشق، تنهایی، جدایی و جستوجوی انسان معاصر برای معنا در بستر احساسی و پرالتهاب خاورمیانه به تصویر کشیده میشود.
این کتاب ۸۸ صفحهای، حاصل تجربههای شخصی و هنری صمدی در مواجهه با انسان و احساس در جهان پرآشوب امروز است. طاها صمدی در لایههای مختلف اثر، میان عشق و واقعیت، میان واژه و سکوت، و میان خاورمیانه و درون انسان، پلی از معنا و احساس میسازد.
طاها صمدی در مقدمهی کتاب خود مینویسد:
«گاهی یک واژه، از میان تمام صداهای جهان، چنان آرام و بیادعا میخزد روی قلبت که حتی نفست را حبس میکند.»
این جمله که روح کلی اثر را بازتاب میدهد، نشان میدهد شاعر با نگاهی ظریف و در عین حال عمیق به جهان درونی انسان مینگرد؛ جهانی که در آن عشق و زخم، امید و دلتنگی، در کنار هم زیست میکنند.
به گفتهی نزدیکان نویسنده، «خاورمیانه چشمانت» تنها مجموعهای از شعر نیست، بلکه سفری در میان واژهها و احساسات است؛ سفری که از دل خاورمیانه آغاز میشود و در چشمان عاشقانهی معشوقهای به پایان میرسد. این اثر، تلاشی برای بازآفرینی مفهوم عشق در زمانی است که جهان، بیش از هر چیز، به صلح و همدلی نیاز دارد.
کتاب «خاورمیانه چشمانت» قرار است از سوی انتشارات نسل روشن در اختیار مخاطبان قرار گیرد. علاقهمندان میتوانند بهزودی نسخهی فیزیکی کتاب را از طریق کتابفروشیها و از پلتفرم رسمی انتشارات تهیه کنند.
طاها صمدی از چهرههای فعال تئاتر است که سالها در مقام نویسنده، کارگردان و بازیگر در صحنههای مختلف هنری حضور داشته است. ورود او به عرصهی شعر و ادبیات، نقطهی عطفی در مسیر هنریاش به شمار میرود و به گفتهی بسیاری از همکارانش، میتواند تجربهای تازه برای مخاطبان ادبیات معاصر باشد.
با انتشار این کتاب، انتظار میرود صمدی نگاه شاعرانهی خود را که همواره در آثار نمایشیاش دیده میشد، این بار در قالبی ماندگارتر و شخصیتر با مخاطبان در میان بگذارد.
کتاب «خاورمیانه چشمانت» در بازار کتاب ایران در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.