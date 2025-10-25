محمدرضا خردمندان در سینماتک انقلاب:
«ناتوردشت» تماشاگر را به تأملی روانشناختی میبرد
چهارمین رویداد سینماتک انقلاب با نمایش فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان در سینما بهمن برگزار شد. خردمندان در این رویداد با اشاره به استقبال مخاطبان از فیلمش گفت: «ناتوردشت» تلاشی برای بازگرداندن تماشاگران به سینمای اجتماعی و تأمل در وجدان و انسانیت در دل یک روایت معاصر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بهمن سبز، چهارمین رویداد سینماتک انقلاب چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن اصلی سینما بهمن با حضور دانش آموزان و دانشجویان برگزار شد. در ابتدای مراسم فیلم سینمایی «ناتوردشت» به نمایش درآمد و در ادامه مراسم، نشست نقد فیلم به گفتگویی دو سویه بین کارگردان و حاضران نشست بدل شد.
خردمندان در این نشست با اشاره به جایگاه فیلمهای اجتماعی در سینمای ایران گفت: «سالها بود که بیشتر آثار روی پرده، کمدی بودند و مخاطبان ناچار به تماشای آنها میشدند. بازگرداندن تماشاگران به فضای فیلمهای اجتماعی کار دشواری بود، اما خوشبختانه اکنون نشانههایی از تغییر سلیقه مخاطبان دیده میشود. «ناتوردشت» در همین مسیر حرکت کرد و توانست در میان چند فیلم پرفروش سال قرار گیرد. »
او با تأکید بر نقش مردم در ترویج فیلمهای اجتماعی افزود: «بخشی از تبلیغ و تداوم حیات چنین آثاری به مخاطبان مربوط است. اگر فیلمی را دوست دارند باید کنشگر باشند و آن را به دیگران معرفی کنند. موفقیت «ناتوردشت» در گیشه، بیش از هر چیز مدیون همین تبلیغات مردمی و دهانبهدهان است. »
خردمندان درباره چگونگی شکلگیری ایده فیلم توضیح داد: «در ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ماجرای ناپدید شدن کودکی در روستای کلاله استان گلستان توجه من را جلب کرد. مردم آن منطقه خودشان با تلفن همراه، تصاویر جستوجوها را ثبت و منتشر کردند. این همدلی انسانی و روایت خودجوش از یک بحران واقعی، یادآور جوهره اصلی سینما برای من بود و همین نقطه آغاز شکلگیری «ناتوردشت» شد. »
او با اشاره به تأثیر شبکههای اجتماعی در شکلگیری روایت افزود: «فضای مجازی تیغهای دو لبه است؛ همانقدر که میتواند ویرانگر باشد، نجاتبخش نیز هست. ما در «ناتوردشت» به بازتاب همین دوگانگی پرداختیم و نشان دادیم چگونه یک حادثه واقعی میتواند از دل فضای مجازی به موج انسانی بدل شود. »
کارگردان فیلم درباره شخصیتهای اصلی داستان گفت: «احمد پیران شخصیت محوری فیلم است؛ مردی که خطایی در گذشته مرتکب شده و اکنون با عذاب وجدانش روبهرو میشود. او در برابر محیطبانی فاسد با بازی سعید آقاخانی قرار دارد. این تقابل اخلاقی، محور اصلی فیلم است و روایت را از سطح حادثه به لایههای درونی و روانشناختی میبرد.»
خردمندان در ادامه از تصمیم آگاهانه تیم سازنده برای ساختار متفاوت فیلم گفت: «ما نمیخواستیم مانند الگوهای تکراری پیش برویم، بنابراین تصمیم گرفتیم سارق کودک را در دقیقه ۲۸ فیلم معرفی کنیم. هدف ما غافلگیری نبود، بلکه از این نقطه به بعد فیلم روی جنبههای روانشناختی و اخلاقی خود تمرکز دارد. میخواستیم تماشاگر را با پرسشهای درونی شخصیتها همراه کنیم.»
او همچنین با اشاره به بازی بازیگران گفت: «میرسعید مولویان در نقش خود دقتی مثالزدنی داشت و نقش خود را بهخوبی یافت. شاهد تلاشهای او در مرحله پیشتولید بودم؛ با دقت فراوان کوشید به نقش نزدیک شود و حتی جزئیات رفتاری شخصیت را بر اساس تجربههای واقعی تمرین کند.»
کارگردان ناتوردشت افزود: «درباره نقش هادی حجازیفر نیز به نظرم جزئیات فراوانی در آن وجود دارد که آن را از نقشهای پیشینش متمایز میکند. گاهی ما آنقدر درگیر کلیت بازی میشویم که از جزئیات رفتاری غافل میمانیم، اما در این فیلم، نقش او بسیار متفاوت است و نمونه مشابهی از چنین موقعیتی را در کارنامهاش ندیدهام. همچنین در طراحی شخصیت علی مصفا نیز تلاش کردم تصویری متفاوت از چهره همیشگیاش ارائه دهم. مفهومی در این شخصیت نهفته است که چرا او کاری انجام میدهد و در پایان از مجازات میگریزد؛ در حالی که قربانیان واقعی کسانی هستند که در ردههای پایینتر جامعه قرار دارند و قربانی جنایتکاران بزرگتر میشوند. به نظر من این موضوع مفهومی اجتماعی دارد و میتوان از منظر جرمشناسی به آن پرداخت.»
در پایان این نشست، خردمندان با بیان اینکه «واقعیت تنها آغاز یک ایده است» گفت: «برای خلق اثر هنری باید واقعیت و خیال را در کنار هم نشاند. «ناتوردشت» حاصل ترکیب واقعیت تلخ جامعه با خیال انسانی است؛ تلاشی برای یادآوری صداقت، مسئولیت و وجدان در جهانی که گاه این مفاهیم را از یاد میبرد. »
چهارمین رویداد سینماتک انقلاب به همت موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز و سازمان سینمایی سوره در سینما بهمن تهران برگزار شد. این دورهمی سینمایی این امکان را برای نوجوانها فراهم میکند تا علاوه بر تماشای آثار دغدغهمند سینمای ایران به بحث و تبادل نظر در مورد آن بپردازند. نوجوانها و مشخصا دانشآموزان رشته علوم انسانی این فرصت را دارند که با حضور در دورههای بعدی این رویداد، به جمع اعضای باشگاه مخاطبان سینماتک انقلاب اضافه شوند.
تشکلهای دانشجویی و علاقهمندان برای هماهنگی اکران دانشگاهی یا حضور در دورههای بعدی سینماتک انقلاب میتوانند با شماره ۰۹۳۰۴۱۰۳۰۰۸ تماس یا از طریق درگاه اینترنتی https://esayar.ir اقدام به ثبت نام کنند.