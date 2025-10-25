آغاز اکران آنلاین فیلم «آنجا کسی دیوانه نیست»
همزمان با پایان مراحل فنی و آماده شدن نسخه نهایی فیلم سینمایی «آنجا کسی دیوانه نیست» به کارگردانی نیما هاشمی، اکران آنلاین این اثر آغاز شد.
به گزارش ایلنا، فیلم «آنجا کسی دیوانه نیست» به کارگردانی نیما هاشمی، از امروز شنبه ۳ آبان، اکران آنلاین خود را در در پلتفرم تماشاخونه آغاز میکند.
این اثر، روایتی کمدی از زندگی افرادی در یک آسایشگاه اعصاب و روان بوده که در آن اتفاقات عجیبی رخ میدهد.
صحرا اسدالهی، خشایار راد، نیما هاشمی، احمد ایراندوست، امید علیمردانی، نیما شمس، حسن اسدی، ساقی زینتی، شهین تسلیمی از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداختند.
از دیگر عوامل این فیلم سینمایی میتوان به: تهیهکنندگان: نیما هاشمی و رضا جلالی، نویسنده: کریم رجبی، مدیر فیلمبرداری: حمید شکوهی، مدیر تولید و مجری طرح: بهزاد هاشمی، سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامهریزی: علیرضا نجفی، دستیار اول کارگردان: محسن دهشکار، تدوین: روزبه روحیپور، مدیر صدابرداری: داوود قلیپور، صدابردار: پیام خانمحمدی، روابط عمومی و امور مالی: الهام محمدی، منشی صحنه: الهام نباله، طراح لباس: یلدا علوی، دستیار لباس:الهه نادری، طراح گریم: رها فرجی، مجری گریم آقایان: فرشاد محمدی، طراح صحنه: پویا جعفری، دستیار: حمید رجبی، دستیاران فیلمبردار: افشین خسروآبادی، شادمان مرادی، مهدی استیری، جانشین تولید: داوود معصومی، عکاسان: مریم السادات کاظمی، الهه احمدی، دستیار دو کارگردان: عرفان آموزگار، تدارکات: لیلا کاووسی-محسن منافی، حمل ونقل: میلاد محمدی-حمید سمیعی خواه-میثم حسینی آذین و مشاور رسانه: حامد قریب اشاره کرد.