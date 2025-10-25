خبرگزاری کار ایران
«عاشق پاییز» نیمه آبان ماه اکران می‌شود

«عاشق پاییز» نیمه آبان ماه اکران می‌شود
فیلم سینمایی «عاشق پاییز» نخستین تجربه کارگردانی میثم بیدقی به تهیه‌کنندگی سحر صباغ سرشت از نیمه آبان ماه اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه؛ فیلم سینمایی «عاشق پاییز»قرار است از چهارشنبه چهاردهم آبان ماه اکران خود را سینماهای گروه هنر و تجربه آغاز کند.در آستانه اکران عمومی از پوستر  این‌فیلم با طراحی سیروس سلیمی رونمایی شد.

عاشق پاییز براساس فیلمنامه‌ای از آرمین طهماسبی ،میثم بیدقی و علی باطنی جلوی دوربین رفته و قصه آن درباره عشق و رفاقت است. در خلاصه داستان این فیلم آمده :«عشق،رفاقت و یک راز قدیمی در دل روستایی دور افتاده به هم گره میخورند.جایی که با ورود یک غریبه دیگر هیچ کس شبیه قبل نیست.»

حسین مهری ، آریا دلفانی ، سمیرا سوکی ، فهیمه مومنی ، یاسمین خلد برین ، ماکان حسن پور و مجید پتکی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

موسیقی متن عاشق پاییز را بهزاد عبدی آهنگساز مطرح سینمای ایران ساخته است. دیگر عوامل دست‌اندارکار این فیلم عبارتند از:

مدیر فیلمبرداری :سید میلاد حسینی /تدوین :بهزاد مصلح/ اصلاح رنگ و نور : کامران سحرخیز/ عنوان بندی و گرافیک : سیروس سلیمی/ مدیر صدابرداری ؛ عباس رستگارپور/ طراحی و ترکیب صدا : ندا محسنی/ طراح چهره پردازی : سیامک احمدی/ طراح صحنه : مجید صید آبادی/طراح لباس : سحر سجاد صادقی/ دستیار اول فیلمبردار: محمدکریمی/ دستیار اول کارگردان : سعید بیات /منشی صحنه : پرستو مدانلو / عکاس : قاسم دلشاد/ مدیر مالی : سمیه مرادی /برنامه ریز:حسن مهاجر/ دستیار تهیه : ابراهیم مومنی/ مدیر تولید : مهرزاد فکری /سرمایه گذاران ؛ شهریار باشی زاده ، شهناز نوروزی

