به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه؛ فیلم سینمایی «عاشق پاییز»قرار است از چهارشنبه چهاردهم آبان ماه اکران خود را سینماهای گروه هنر و تجربه آغاز کند.در آستانه اکران عمومی از پوستر این‌فیلم با طراحی سیروس سلیمی رونمایی شد.

عاشق پاییز براساس فیلمنامه‌ای از آرمین طهماسبی ،میثم بیدقی و علی باطنی جلوی دوربین رفته و قصه آن درباره عشق و رفاقت است. در خلاصه داستان این فیلم آمده :«عشق،رفاقت و یک راز قدیمی در دل روستایی دور افتاده به هم گره میخورند.جایی که با ورود یک غریبه دیگر هیچ کس شبیه قبل نیست.»

حسین مهری ، آریا دلفانی ، سمیرا سوکی ، فهیمه مومنی ، یاسمین خلد برین ، ماکان حسن پور و مجید پتکی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

موسیقی متن عاشق پاییز را بهزاد عبدی آهنگساز مطرح سینمای ایران ساخته است. دیگر عوامل دست‌اندارکار این فیلم عبارتند از:

مدیر فیلمبرداری :سید میلاد حسینی /تدوین :بهزاد مصلح/ اصلاح رنگ و نور : کامران سحرخیز/ عنوان بندی و گرافیک : سیروس سلیمی/ مدیر صدابرداری ؛ عباس رستگارپور/ طراحی و ترکیب صدا : ندا محسنی/ طراح چهره پردازی : سیامک احمدی/ طراح صحنه : مجید صید آبادی/طراح لباس : سحر سجاد صادقی/ دستیار اول فیلمبردار: محمدکریمی/ دستیار اول کارگردان : سعید بیات /منشی صحنه : پرستو مدانلو / عکاس : قاسم دلشاد/ مدیر مالی : سمیه مرادی /برنامه ریز:حسن مهاجر/ دستیار تهیه : ابراهیم مومنی/ مدیر تولید : مهرزاد فکری /سرمایه گذاران ؛ شهریار باشی زاده ، شهناز نوروزی

