«رویای روژین» در روسیه
«رویای روژین» به کارگردانی سروه علی ویسی، به جشنواره بینالمللی فیلم کینو در روسیه راه یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم مستند نیمهبلند «رویای روژین» به تهیهکنندگی و کارگردانی سروه علی ویسی، به سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کینو در روسیه راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم کینو Kinofest، در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد. شعار این رویداد «سینمای بدون مانع» است که پروژهای فراگیر و منحصربهفرد برای فیلمسازانی است که فیلمهایی درباره زندگی افراد دارای معلولیت میسازند. این جشنواره هر دو سال یکبار برگزار میشود و در این دوره میزبان ۹۰ اثر از ۲۷ کشور است.
سیزدهمین دوره این رویداد ۷ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۶ تا ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴) در مسکو برگزار خواهد شد.
«رویای روژین» داستان زندگی زوجی دارای معلولیت را روایت میکند. آرزوی این زوج، بچهدارشدن است.
عوامل مستند «رویای روژین» عبارتند از:
تهیهکننده و کارگردان: سروه علی ویسی، کاراکتر: روژین صلواتی و صباح مجیدی، مدیر فیلمبرداری: جمیل نصیری، صدابردار: کاروان علی ویسی، تدوین: محمد احمدی، صداگذار: مبین حسینی، عکاس: مینا اعتمادیان، طراح پوستر: دانیال عربزاده و مشاور رسانهای: علی کشاورز.