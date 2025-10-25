به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، «نُه» (The Nine) به نویسندگی و کارگردانی شاهین رشیدی در ژانر وحشت (اسلشر) از سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۸ شب در بخش سینما آنلاین فیلم نت اکران خود را شروع می‌کند.

تهیه‌کنندگان این فیلم شاهین باباپور و شاهین رشیدی هستند.

داستان این فیلم که منتخب چندین جشنواره بین‌المللی بوده، جنگ جهانی دوم است و با حالتی معماگونه به حضور نازی‌ها در ایران می‌پردازد.

بازیگران «نُه» عبارتند از شاهین رشیدی، سارینا ترقی، حامد ناوشکی، مایا غضنفری، نصیر محمد رضایی، شقایق فتحی، ادیب وکیلی، سارینا رزاق، امیرمحمد رجبی، مهدی دراج، مهدی باقری فارسانی، ریحانه جمشیدی، هلیا و هستی باقری فارسانی.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: عکاس جوان و مرموزی سالانه هشت جوان را انتخاب کرده و به منطقه‌ای دورافتاده می‌برد تا آیین سالانه‌اش را به جا بیاورد. شخصیت‌های قصه اما از سرنوشت هولناکی که انتظارشان را می‌کشد، بی‌خبر هستند.

در بخشی از فیلم «نُه» آمده است: «یادمه یکی می‌گفت با هر پلکی که می‌زنی یه نفر یه جای دنیا می‌میره! یعنی من اگه تند تند پلک برنم، آدمای بیشتری می‌میرن؟»

فیلمبرداری این فیلم از اسفند ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷ انجام شده و مراحل پست پروداکشن فیلم تا پیش از اکران (۱۳۹۹) در جریان بوده است.

قیمت بلیت فیلم ۱۰۰ هزار تومان است و نیاز به داشتن اشتراک فیلم‌نت نیست.

انتهای پیام/